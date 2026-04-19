Kötü koku üzerine girilen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üretildiği ortaya çıktı
Kötü koku üzerine girilen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üretildiği ortaya çıktı

Kötü koku üzerine girilen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üretildiği ortaya çıktı
19.04.2026 09:08
Hatay'da zabıta ekipleri, tahliye tebligatı sırasında girdikleri evde kaçak lokum ve cezerye üretildiğini tespit etti. Hijyen koşullarına uymayan imalathane kapanırken, üretilen ürünler imha edildi ve işletmeye idari yaptırımlar uygulandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri, yıkım kararı kapsamında gerçekleştirdikleri tebligat sırasında dikkat çeken bir olayla karşılaştı. 521. Sokak’ta bulunan müstakil evden yayılan kötü kokuyu fark eden ekipler, eve girmek istedi.

Kapının açılmasıyla birlikte evin kaçak imalathane olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, lokum ve cezerye üretiminin herhangi bir yasal izin olmadan ve hijyen standartlarına aykırı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi.

Kötü koku üzerine girilen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üretildiği ortaya çıktı

SAĞLIĞI TEHDİT EDEN ÜRETİM

Zabıta ekipleri, üretim koşullarının insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini değerlendirerek derhal işlem başlattı. Kaçak olarak üretilen lokum ve cezerye ürünleri imha edilirken, işletmeye idari yaptırımlar uygulandı. Ayrıca iş yeri hakkında kapatma kararı alınarak faaliyetlerine son verildi.

Kötü koku üzerine girilen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üretildiği ortaya çıktı

“HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNANIYOR”

Zabıta ekipleri yaptıkları açıklamada, “Yıkım tebligatı için geldiğimiz evden tuhaf kokular gelmesi üzerine içeri girdik. Gördüğümüz manzarada kaçak üretim yapıldığını tespit ettik. Lokum ve cezerye üretiliyor, halkın sağlığıyla oynanıyor. Gerekli cezai işlemleri uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Kötü koku üzerine girilen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üretildiği ortaya çıktı
Kötü koku üzerine girilen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üretildiği ortaya çıktı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Zabıta, Hatay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kötü koku üzerine girilen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üretildiği ortaya çıktı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kötü koku üzerine girilen evde mide bulandıran şartlarda lokum ve cezerye üretildiği ortaya çıktı - Son Dakika
