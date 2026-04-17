Tedesco\'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki

17.04.2026 23:43
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Çaykur Rizespor maçının ardından konuştu. Son dakikada yenilen golle ilgili konuşan genç hoca, ''İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda ikinci şutta geriye düştük. Skoru çevirdik ama son dakikada olan şey ise inanılmaz'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Lig'de 2-2 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SON DAKİKA OLAN ŞEY İNANILMAZ!"

Son dakikada yenilen golü ''İnanılmaz'' olarak nitelendiren Domenico Tedesco, "İyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Rizespor'un son 7 maçta 5 galibiyetleri vardı. Kaybettikleri maçlardan biri Trabzonspor'a karşıydı. Bu maçın zor ve çekişmeli olacağını biliyorduk. İyi bir ilk yarı oynadık. İkinci yarıda ikinci şutta geriye düştük. Skoru çevirdik ama son dakikada olan şey ise inanılmaz." dedi. 

"BİRAZ ÇILGINCA AMA..."

Sözlerine devam eden Tedesco, "Yolumuza devam edebilmek için o odağa tekrar ihtiyacımız var. İlk defa son dakikalarda puan kaybetmiyoruz. Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da oldu. Biraz çılgınca bir durum ama bu da bu oyunun bir parçası." şfadelerini kullandı. 

''DERBİ OYNAMAYI SEVERİM''

Kupa maçı ve Galatasaray derbisine de değinen İtalyan teknik adam, "Öncelikle oynayacağımız bir kupa maçı var. O maç bizim için önemli. Tüm odağımızın o maçta olması gerekiyor. Derbi maç her zaman pozitiftir. Ben böyle maçlar oynamayı severim. Yüzde yüzümüzle o maçta olacağız, her maçta olduğu gibi. Bugün ve yarın kendimizi boşlukta hissedeceğiz bugünkü sonuçtan dolayı." sözlerini sarf etti. 

Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

23:28
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: "Katil" sloganları yükseldi
21:52
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Advertisement
