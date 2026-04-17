İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

17.04.2026 06:24
Kahramanmaraş’taki katliamın faili İsa Aras Mersinli ile Şanlıurfa’daki saldırgan Ömer Ket, dikkat çeken benzerlikler taşıyor; her ikisi de şiddet içerikli oyunlara yönelen, içe kapanık, takıntılı ve yalnız profiller sergiliyor. Dijital radikalleşme, nefret söylemleri ve psikolojik sorunların etkisiyle hareket ettikleri değerlendirilen iki ismin geçmişi, yeni nesil şiddet dalgasına dair endişeleri artırıyor.

Dijital dünyanın karanlık köşelerinde filizlenen ve okul sıralarına kadar uzanan bu yeni nesil şiddet dalgası, toplumda derin bir endişeye yol açıyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dan gelen kan donduran haberler, saldırganların sadece bireysel öfkeleriyle değil, şiddet temelli oyun bağımlılığı, dijital radikalleşme ve "Incel" gibi tehlikeli ideolojilerin etkisiyle hareket ettiklerini ortaya koyuyor.

ŞİDDETİN YENİ KAYNAĞI: DİJİTAL RADİKALLEŞME

Dijital dünyanın karanlık alanlarında yayılan içeriklerin, özellikle gençler üzerinde yarattığı etki dikkat çekiyor. Şiddet temelli oyunlar, çevrimiçi gruplar ve ideolojik yapılanmalar, bireysel öfkeyi organize bir nefrete dönüştürebiliyor.

ARKADAŞ EDİNEMEYEN ÇOCUK

Kahramanmaraş’ta 10 kişi katleden İsa Aras Mersinli, kimseyle muhatap olmayan içine kapanık bir çocuk olarak öne çıkıyor.

Mersinli'nin 2 gün önce poligonda atış yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYORDU

İki aydır düzenli olarak psikoloğa gidiyor. İngilizce okul avcısı anlamına gelen bir lakap kullanan Mersinli, kendine benzeyen bir arkadaşı dışında kimseyle arkadaşlık yapmamasıyla biliniyor.

İÇİNE KAPANIK VE TAKINTILI YAPI

Derslerine ilgisiz kendi dünyasında takılan biri olarak anlatılan Mersinli’nin takıntılı, “herkese kurulan bir çocuk” olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Şiddet temelli oyun bağımlısı olan saldırganın her gördüğünü yapan kimseyi umursamayan bir kişilik takındığı ifade ediliyor.

İki saldırganın profili bire bir örtüşüyor: Psikolojik destek alıyorlardı

KATLİAM FAİLİNİ ÖRNEK ALDI

Ayrıca ABD’de kadın düşmanlığı temelinde toplu katliam yapan Elliot Rodger’ı örnek olarak benimsemesinin bu sembolizmi kullanarak kendi “intikam” senaryosunu kurguladığı üzerinde duruluyor.

SOSYO PSİKOPAT KİŞİLİK

Şanlıurfa Siverek’teki saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ket eylemi öncesinde okulda saldırı yapacağı tehdidinde bulunmasıyla öne çıkıyor.

TEHDİTLERİNİ ÖNCEDEN PAYLAŞTI

Sürekli bilgisayarda şiddet içerikli savaş oyunu oynayan Ket, Kill (öldüreceğim) paylaşımlarında bulunmuş.

PSİKOLOJİK SORUNLAR VE RANDEVU DETAYI

Olaydan kısa süre önce psikolojik sorunları nedeniyle hastaneden randevu alan Ket, sosyo-psikopat (Antisosyal Kişilik Bozukluğu) bir kişilik yapısına sahip olarak tanımlanıyor.

AİLE VE EĞİTİM HAYATI DETAYI

Babası inşaat işçisi olan ve 9 kişilik bir ailede yaşadığı belirtilen Ket’in, eğitim hayatındaki başarısızlığının sorumluluğunu okul yönetimine yüklediği ve bu nedenle kin beslediği ifade edildi.

GÖZALTILAR VAR

Ket’in iki arkadaşının sanal medyada intikam içerikli yazışmalar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Son Dakika

Yorumlar (1)

    Yorumlar (1)

  • Muslum Aslan Muslum Aslan:
    Areşleri bol olsun insallah. Amin 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
