İnsansı robot yarı maratonda dünya rekorunu kırdı

ÇİN'in başkenti Pekin'de düzenlenen yarı maratonda 'Flash' adlı insansı robot, parkuru 50 dakika 26 saniyede tamamlayarak dünya rekorunu kırdı.

Çin'in başkenti Pekin'de bu yıl ikincisi düzenlenen E-Town Yarı Maratonu'nda, Honor tarafından geliştirilen 'Flash' isimli insansı robot, 21 kilometrelik parkuru otonom navigasyon modunda 50 dakika 26 saniyede tamamlayarak birinci oldu. Söz konusu derece, Ugandalı atlet Jacob Kiplimo'nun geçen ay Portekiz'deki Lizbon Yarı Maratonu'nda kırdığı 57 dakika 20 saniyelik erkekler dünya rekorunu geride bıraktı.

Geçen yıl düzenlenen ilk E-Town yarı maratonunda birinci olan 'Tiangong Ultra' isimli robot, parkuru 2 saat 40 dakika 42 saniyede tamamlarken, yarışan 20 takımdan 6'sı bitiş çizgisine ulaşabilmişti. Almanya, Fransa ve Brezilya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden bu yılki organizasyona 100'den fazla takım katıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında robotlar ve insan koşucular aynı güzergahı farklı kulvarlarda koşarken, robotlar için azami bitirme süresi 3 saat 40 dakika olarak belirlendi.

Öte yandan, yarışın insan sporcular kategorisinde erkeklerde Çinli atlet Zhao Haijie 1 saat 7 dakika 47 saniye, kadınlarda ise vatandaşı Wang Qiaoxia 1 saat 18 dakika 6 saniyelik derecesiyle birinci oldu.