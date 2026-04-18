Ataşehir Belediyesi\'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

18.04.2026 10:25
Ataşehir Belediyesinde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Basri Onur Dedetaş da var.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte belediye başkan yardımcıları ve bazı personelin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

SAVCILIK AÇIKLAMASI 

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar olduğu öne sürülerek “Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma” iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BULGULAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ 

Açıklamada gözaltına alınanlara ait MASAK raporları ve HTS kayıtlarında iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşıldığı öne sürülerek yapılan incelemelerde; Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiğinin belirlendiği iddia edildi. 

SİNEM DEDETAŞ DETAYI 

Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Basri Onur Dedetaş da var. Dedetaş, ruhsat ve denetim müdürü olarak görev yapıyordu. 

Haklarında gözaltı kararı verilen isimler şöyle; 

  • Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı
  • Birkan Birol Yıldız – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
  • Oğuz Kaya – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
  • Orhan Aydoğdu – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
  • Mürteza Kutluk – Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü
  • Alpay Arslan – Ataşehir Özel Kalem Müdürü
  • Aysun Gökçen – Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü
  • Basri Onur Dedetaş – Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü
  • ?Aslı Sevinç Afat – Ataşehir Belediyesi Mimar
  • Nimet Karademir – Ataşehir Plan Proje Müdürü
  • Gülbin Ergünay – Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü
  • Mehmet Yılmaz – Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı
  • Çağlar Kaya – Birkan Birol Yıldız Şoförü
  • Doğancan Topal – Onursal Adıgüzel Şoförü
  • Ezgi Nur Yılmaz – Yapı İmar Müdürü
  • Cengiz Gündoğan – Ataşehir Belediye Çalışanı
  • Mesut Bayram – BAO Yapı Ltd. Şti.
  • Fatih Velioğlu – Proce Mimarlık
  • Haydar Battal – Belediye Çalışanı
  • Murat Gerger – MG Yapı
  • Erhan Çelebi – Asraş Yapı

