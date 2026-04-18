İlkokul müdüründen mide bulandıran mesajlar: Eteğine dikkat et

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda görevli iki öğretmenin, okul müdürü hakkında cinsel taciz iddiasıyla şikâyette bulunmasının ardından resmi süreç başlatıldı. 7 Nisan 2026 tarihinde müzik öğretmeni A.R. ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A.Ş., okul müdürü B.A. hakkında yazılı dilekçeyle başvuruda bulundu.

Sözcü’nün haberine göre, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen’in talimatıyla müdür hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi gerekçesiyle okul müdürü B.A., İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine alındı. Aynı gerekçeyle şikâyette bulunan öğretmenler A.R. ve A.Ş.’nin de ilçedeki farklı okullara görevlendirildiği öğrenildi.

“İDDİALAR ÖRTÜLMEYE ÇALIŞILDI”

Eğitim İş Ağrı İl Başkanı Hüseyin Akboğa, olayın ardından yaptığı açıklamada sürece ilişkin eleştirilerde bulundu. Akboğa, kadın öğretmenlere yönelik iddiaların uzun süre görmezden gelindiğini öne sürerek, bazı sendika temsilcilerinin müdürü koruduğunu iddia etti. Akboğa, öğretmenlerin durumu Ağrı Valisi’ne iletmesinin ardından soruşturma sürecinin başlatıldığını ifade etti.

ÖĞRETMENLERDEN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Şikâyetçi öğretmenlerden müzik öğretmeni A.R., okul müdürünün kendisine yönelik rahatsız edici mesajlar gönderdiğini ve tehdit içerikli ifadeler kullandığını ileri sürdü. A.R., prova süreçlerinde kendisine yönelik sözlü ve yazılı taciz iddialarını dilekçesinde detaylandırdı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni A.Ş. ise müdürün kendisiyle samimi bir üslup kurmaya çalıştığını, uygunsuz ifadeler kullandığını ve okul içinde sürekli karşılaşmalarla iletişim kurmaya çalıştığını iddia etti. A.Ş., benzer durumları yaşayan başka öğretmenlerin de olabileceğini öne sürdü.

Müzik öğretmeni A.R., “Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gösteri hazırlıyorduk. Etek boyum uzun olmasına rağmen bacaklarıma gözünü dikti. ‘Otururken eteğine dikkat et’ mesajı attı. ‘Bugün prova yok mu? Sesin çok güzel. Kulağımızın pasını silmiyor musun? İtaat etmezsen görevine son veririm’ diye tehdit etti.” dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni A.Ş. ise, “Senli-benli mesajlar atıp ‘odama gelsene’ diye uygunsuz sözler söyledi. Okulda, sürekli beni takip etti. Tesadüf sınırlarını aşan sık karşılaşmalarla iletişim kurma çabasına girdi. Mağdur başka öğretmenler de var. Olaylar, münferit değil.” ifadelerini kullandı.