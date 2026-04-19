“Amerikan silahlarını siz mi çaldınız?” sorusuna Talabani’den yanıt

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kürtlere yönelik silah iddiaları tartışma yaratırken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Lideri Bafel Talabani’den dikkat çeken bir yanıt geldi. İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın programında soruları yanıtlayan Talabani, suçlamalara karşı net bir duruş sergiledi.

“SÜLEYMANİYE TARAFINDA BÖYLE BİR ŞEY YOK”

Talabani, Morgan’ın “Amerikan silahlarını siz mi çaldınız?” sorusuna, Süleymaniye bölgesi adına böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek yanıt verdi. Ancak Erbil tarafı için konuşamayacağını ifade etti.

“MÜTTEFİKTEN ÇALMAK UTANÇ VERİCİ"

Talabani, müttefiklerden bir şey çalmanın utanç verici olacağını vurgulayarak, “Ben Sayın Trump’tan bir şey çalmak istemezdim, ya siz ister miydiniz?” sözleriyle dikkat çekti. Bu çıkış, programda öne çıkan anlardan biri oldu.

“KÜRTLERİN ÖN CEPHEDE KULLANILMASI FELAKET OLUR"

Açıklamasında bölgedeki çatışmalara da değinen Talabani, Kürtlerin ön cephede bir “kalkan” olarak kullanılmasının son derece yanlış ve tehlikeli olacağını belirtti. Bu yaklaşımın hem bölge hem de Kürt halkı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump, İran’daki Kürt grupların silahlarını çaldığını söylemiş ve "İran’a bazı silahlar gönderdik; İran halkına gidecekti. Ne oldu biliyor musunuz? O silahları ellerinde tuttular. Bu gruba çok kızgınım ve bedelini ağır ödeyecekler." demişti.