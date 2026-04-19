"Amerikan silahlarını siz mi çaldınız?" sorusuna Talabani'den yanıt
Üye Girişi
Son Dakika Logo

“Amerikan silahlarını siz mi çaldınız?” sorusuna Talabani’den yanıt

19.04.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kürt gruplara gönderilen silahların “çalındığı” yönündeki iddiaları geniş yankı uyandırdı. Söz konusu açıklamaların ardından Kürdistan Yurtseverler Birliği Lideri Bafel Talabani, katıldığı programda suçlamalara yanıt vererek iddialara açıklık getirdi. Talabani, Süleymaniye bölgesi adına böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek yanıt verdi. Ancak Erbil tarafı için konuşamayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kürtlere yönelik silah iddiaları tartışma yaratırken, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Lideri Bafel Talabani’den dikkat çeken bir yanıt geldi. İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın programında soruları yanıtlayan Talabani, suçlamalara karşı net bir duruş sergiledi.

“SÜLEYMANİYE TARAFINDA BÖYLE BİR ŞEY YOK”

Talabani, Morgan’ın “Amerikan silahlarını siz mi çaldınız?” sorusuna, Süleymaniye bölgesi adına böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirterek yanıt verdi. Ancak Erbil tarafı için konuşamayacağını ifade etti.

“MÜTTEFİKTEN ÇALMAK UTANÇ VERİCİ" 

Talabani, müttefiklerden bir şey çalmanın utanç verici olacağını vurgulayarak, “Ben Sayın Trump’tan bir şey çalmak istemezdim, ya siz ister miydiniz?” sözleriyle dikkat çekti. Bu çıkış, programda öne çıkan anlardan biri oldu.

“KÜRTLERİN ÖN CEPHEDE KULLANILMASI FELAKET OLUR" 

Açıklamasında bölgedeki çatışmalara da değinen Talabani, Kürtlerin ön cephede bir “kalkan” olarak kullanılmasının son derece yanlış ve tehlikeli olacağını belirtti. Bu yaklaşımın hem bölge hem de Kürt halkı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

TRUMP NE DEMİŞTİ? 

ABD Başkanı Trump, İran’daki Kürt grupların silahlarını çaldığını söylemiş ve "İran’a bazı silahlar gönderdik; İran halkına gidecekti. Ne oldu biliyor musunuz? O silahları ellerinde tuttular. Bu gruba çok kızgınım ve bedelini ağır ödeyecekler." demişti. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 20:38:04. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.