Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak - Son Dakika
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak

Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
20.04.2026 10:08
Yeni düzenlemeyle doğum izni 24 haftaya çıkarılırken, SGK’lı annelere izin süresi boyunca en az 123 bin TL, maaşa göre 130 bin TL’den 186 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak. Devlet memuru anneler ise maaşlarını kesintisiz almaya devam ederek doğum izni süresince yaklaşık 247 bin TL gelir elde edecek.

Çalışan kadınların uzun süredir beklediği doğum izni düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre, memur ve işçi kadınlara doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni verilecek.

DOĞUM İZNİ SÜRESİ UZATILDI

Kadın çalışanlar, sağlık durumlarının uygun olduğunu doktor raporuyla belgelemeleri halinde doğumdan önceki son 2 haftaya kadar çalışabilecek. Ayrıca bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olanlara 10 gün izin hakkı tanınacak.

ÖDEMELER ARTACAK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte SGK’lı annelere ödenecek rapor parası da artacak. Yeni düzenlemeye göre ödemeler 168 gün üzerinden hesaplanacak. Buna göre izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödeme yapılacak. Brüt maaşı 35 bin TL olanlara yaklaşık 130 bin 667 TL, 40 bin TL olanlara 149 bin 333 TL, 50 bin TL olanlara ise 186 bin 667 TL ödeme yapılması öngörülüyor. Devlet memuru anneler için ise maaş kesintisi uygulanmayacak ve doğum izni süresince maaşlar tam olarak ödenecek. Bu kapsamda yeni doğum yapan bir memurun toplamda 247 bin 560 TL gelir elde edeceği hesaplanıyor.

DOĞUM SONRASI İŞTEN AYRILMA ORANLARI YÜKSEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın araştırmasına göre, doğum yapan kadınların yüzde 39,9’u ilk 6 ay içinde, yüzde 56,5’i ise ilk 12 ayda işten ayrılıyor. Özellikle mikro ölçekli işletmelerde bu oran yüzde 83,5’e kadar çıkarken, büyük işletmelerde yüzde 65,5 seviyesinde kalıyor.

YENİDEN İŞE DÖNÜŞ MÜMKÜN

Araştırma sonuçlarına göre doğum sonrası işten ayrılan kadınların yüzde 64,3’ü yeniden istihdama dönüyor. Ortalama işe dönüş süresi ise 13,3 ay olarak hesaplandı.

İŞE DÖNÜŞTE 3 KRİTİK FAKTÖR

Kadınların iş hayatına dönüşünde üç temel unsur öne çıkıyor: bakım hizmetlerine erişim, gelir kaybının azaltılması ve işe dönüş sürecinin planlı şekilde desteklenmesi. Bu alanlarda yapılacak iyileştirmelerin istihdamı artırabileceği belirtiliyor.

KADIN İSTİHDAMI VE DOĞURGANLIK BİRLİKTE ARTABİLİR

Araştırma, kadın istihdamı ile doğurganlık arasında bir çelişki olmadığını ortaya koyarken, doğru politikalarla her iki alanın da güçlendirilebileceğine dikkat çekiyor. Kadınların iş gücüyle bağının kopmadığı, uygun koşullar sağlandığında yeniden üretime katıldıkları vurgulanıyor.

Son Dakika Ekonomi Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ibrahim Gulseren Ibrahim Gulseren:
    Emekli ? 13 0 Yanıtla
  • Emekli Tahminci Emekli Tahminci:
    YA EMEKLİ KİRADAN DOLAYI YAŞAYAMIYOR ONA NİYE YOK BOŞ İŞLER YAPILIYOR 1 0 Yanıtla
  • Zafer Bekler Zafer Bekler:
    emekli sfykk 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 10:43:34. #7.12#
SON DAKİKA: Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak - Son Dakika
