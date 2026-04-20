Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu

20.04.2026 10:39
Hürmüz Boğazı’nda yeniden tırmanan ABD-İran gerilimi petrol fiyatlarını 95 dolar seviyesine yükseltti. Türkiye’de ise motorine beklenen 8 TL’lik indirim iptal oldu.

ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı krizinin yeniden alevlenmesi, petrol fiyatlarını sert şekilde yükseltti. Türkiye’de motorine yapılması beklenen 8 TL’lik indirim, brent petrolün yüzde 6 artmasıyla iptal edildi.

ÇATIŞMA TÜM HESAPLARI ALTÜST ETTİ

Geçtiğimiz günlerde boğazın açılacağı yönündeki açıklamalar piyasaları rahatlatmış ve indirim beklentisi oluşturmuştu. Ancak hafta sonu Körfez’de yaşanan sıcak gelişmeler tüm hesapları bozdu.

ABD-İRAN GERİLİMİ FİYATLARI UÇURDU

ABD güçlerinin İran bandıralı gemiye müdahalesi ve İran’ın boğazı yeniden kapattığını duyurması piyasalarda şok etkisi yarattı. Brent petrol 95 dolar seviyesine yükselirken, akaryakıt fiyatlarında beklenen düşüş rafa kalktı.

İNDİRİM İPTAL OLDU

8 liralık indirimin iptaliyle birlikte son haftalarda yaşanan artışlar kalıcı hale geldi. Motorin fiyatları 72 TL bandına yerleşirken, savaşın ekonomik etkisi doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

20 Nisan 2026 itibarıyla büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:

  • İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62,70 TL, motorinin litre fiyatı 71,59 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.
  • İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 62,56 TL, motorin 71,45 TL, LPG ise 34,39 TL’den satılıyor.
  • Başkent Ankara’da benzinin litre fiyatı 63,67 TL, motorinin litre fiyatı 72,71 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 34,87 TL olarak belirlendi.
  • İzmir’de ise benzin 63,94 TL, motorin 72,99 TL ve LPG 34,79 TL seviyesinde yer alıyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı
Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu
Alanya’da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü Alanya'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
06:57
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
06:47
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 10:48:22.
