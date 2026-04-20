Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu

ABD ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı krizinin yeniden alevlenmesi, petrol fiyatlarını sert şekilde yükseltti. Türkiye’de motorine yapılması beklenen 8 TL’lik indirim, brent petrolün yüzde 6 artmasıyla iptal edildi.
Geçtiğimiz günlerde boğazın açılacağı yönündeki açıklamalar piyasaları rahatlatmış ve indirim beklentisi oluşturmuştu. Ancak hafta sonu Körfez’de yaşanan sıcak gelişmeler tüm hesapları bozdu.
ABD güçlerinin İran bandıralı gemiye müdahalesi ve İran’ın boğazı yeniden kapattığını duyurması piyasalarda şok etkisi yarattı. Brent petrol 95 dolar seviyesine yükselirken, akaryakıt fiyatlarında beklenen düşüş rafa kalktı.
8 liralık indirimin iptaliyle birlikte son haftalarda yaşanan artışlar kalıcı hale geldi. Motorin fiyatları 72 TL bandına yerleşirken, savaşın ekonomik etkisi doğrudan pompa fiyatlarına yansıdı.
20 Nisan 2026 itibarıyla büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları şu şekilde:
