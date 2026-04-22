Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!

22.04.2026 15:40
Los Angeles’ta iniş yapmaya çalışan Cessna tipi uçak, yüksek gerilim hatlarına çarparak patladı. Dehşet anları araç kameralarına yansırken, 70 yaşındaki pilot enkazdan ağır yaralı kurtarıldı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Pacoima bölgesinde, iniş yapmaya hazırlanan tek motorlu bir uçak elektrik hatlarına çarparak bir mağazanın otoparkına düştü. Pilotun ağır yaralandığı kaza anı, araç içi kameralara saniye saniye yansıdı.

Los Angeles’ın kuzeyindeki Whiteman Havaalanı yakınlarında Salı sabahı yerel saatle 11:00 sularında korku dolu anlar yaşandı. Vista Aviation şirketine ait Cessna tipi tek motorlu uçak, havalandıktan yaklaşık 10 dakika sonra irtifa kaybederek yüksek gerilim hatlarına çarptı.

Van Nuys Bulvarı üzerinde seyreden sürücülerin tanıklık ettiği kazada, uçağın tellere temas etmesiyle gökyüzünde devasa bir patlama meydana geldi. Kontrolden çıkan uçak, dikey bir dalışla bir otomobil parçaları mağazasının otoparkına ters şekilde çakıldı. O anlar, bölgedeki araç kameraları tarafından kaydedildi.

Olay yerine hızla intikal eden Los Angeles İtfaiye Departmanı (LAFD) ekipleri, enkaz altında sıkışan 70 yaşındaki erkek pilotu yoğun çabalar sonucu çıkardı. Vücudunda ağır ezilmeler ve yanıklar olduğu belirtilen pilot, bölgedeki bir travma merkezine sevk edildi. Yetkililer, pilotun hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi. Şans eseri yerdeki vatandaşlardan yaralanan olmazken, kaza nedeniyle bölgede geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.

Kaza, bölge sakinleri arasındaki güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yerleşim yerlerinin tam ortasında kalan Whiteman Havaalanı'nın kapatılmasını isteyen toplum aktivistleri, olayı "saatli bomba" olarak nitelendirdi. Aktivist Roberto Brannagan, "Daha büyük bir facia yaşanmadan bu havaalanı buradan taşınmalı," diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın teknik nedenlerini belirlemek üzere resmi soruşturma başlattı. Bölgeye elektrik verilmesi için çalışmalar sürerken, enkaz kaldırma işlemleri gün boyu devam etti.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:55:04. #7.12#
