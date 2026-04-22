120+2\'de gelen gol sonrası Sadettin Saran\'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi uzatma bölümünün 120+2'nci dakikasında penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

SADETTİN SARAN'IN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Ev sahibi ekibi Konyaspor'un bulduğu gol anında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın üzüntüsü dikkat çekti. Konyaspor'a gönül veren bir taraftar, Başkan Saran'ın gol anındaki tepkisini kayda aldı. Sadettin Saran'ın büyük bir üzüntü içinde olduğu görüldü.

RADİKAL KARARLAR ALINACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de Konyaspor yenilgisinin ardından harekete geçildi. Başkan Sadettin Saran'ın takım içerisinde radikal kararlar almaya hazırlandığı belirtiliyor.