Serdar Dursun\'un attığı golü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara unutamayacağı hediye

Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, Göztepe maçında attığı penaltı golünü tuşlu cep telefonuyla kaydeden 9 yaşındaki Ertuğrul adlı taraftara dijital kamera hediye etti.

ATILAN GOLÜ TUŞLU CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Kocaelispor taraftarı 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Ertuğrul Sert, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda oynanan Göztepe karşılaşmasında, Serdar Dursun’un 90+8. dakikada penaltıdan attığı golü tuşlu cep telefonuyla kaydetti.

SERDAR DURSUN'DAN MİNİK ERTUĞRUL'A: ''BENİ BUL''

Bu anların başka bir taraftar tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşılması üzerine Dursun, paylaşımı alıntılayarak, "Salı akşamı tesise gel kardeşim, beni bul" notunu paylaştı.

DİJİTAL KAMERA HEDİYE ETTİ

Kocaelispor Kulübünün girişimiyle ulaşılan minik taraftarın okulunu ziyaret eden Serdar Dursun, Sert’e dijital kamera hediye etti. Sert, Körfez Brunga Tesisleri’nde, ligin 31. haftasında deplasmanda oynanacak Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdüren takımın antrenmanını da ziyaret etti. Futbolcular ve teknik direktör Selçuk İnan ile yeni kamerasıyla fotoğraf çekilen Sert, antrenman boyunca görüntü aldı.

''BENİM VE KOCAELİSPOR'UN GOLLERİNİ ÇEKER''

Antrenmanda minik taraftarla bir araya gelen Dursun, gazetecilere, Ertuğrul Sert, tesise gelmeden önce onu okulunda ziyaret ederek sürpriz yaptıklarını söyledi.

Dursun, ailesiyle konuştuktan sonra telefon yerine kamera almaya karar verdiklerini belirterek, "Kamerayla bundan sonra bol bol kayıt yapabilir. Benim ve Kocaelispor'un gollerini çeker. İleride belki kameraman bile olabilir. Ertuğrul'u inşallah mutlu etmişizdir. Sonraki maçta kendisi stadyumda misafirimiz olacak. Böyle değerli gençlerimiz olduğu için mutluyuz." ifadelerini kullandı.