Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu

20.04.2026 09:49  Güncelleme: 09:51
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırgan İsa Aras Mersinli’yi anlatan sınıf arkadaşı G.İ., “Derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Sırası, çantası falan kan dolardı. Kendini boğardı. Beşinci sınıfta çantasını boğazına dolamıştı, kendini boğmuştu bildiğin” diyerek yaşadığı olayları aktardı.

Kahramanmaraş'ta babasına ait 5 silahla girdiği okulda 8 öğrenci ile 1 öğretmeni öldüren İsa Aras Mersinli ile aynı sınıfta okuyan G.İ., saldırganın okulda sergilediği davranışları anlattı. Mersinli ile 4 yıldır aynı sınıfta okuduğunu belirten G.İ., “Derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Hatta arkadaşı vardı 2 tane bizim sınıftan konuştuğu, onlara, 'Sınıfa, okula silahla saldıracağım' gibi bir şeyler demiş. Onlar da gülmüş, dalga geçiyor sanmış” dedi.

İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda 9 kişiyi öldürdüğü Ayser Çalık Ortaokulu, öğrenciler, veliler ve olayı duyup gelen birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Okulu ziyaret edenler gül ya da karanfil bırakırken, bazı vatandaşlar da ya saldırıyı kınayan ya da yaşamını yitirenler için hazırladıkları duygusal notları okulun çevresine bırakıyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin de yer aldığı notlar arasında bahçe teline asılmış ve üzerine 'Hocam 23 Nisan'da forma giyecek miyiz?' yazılı okul forması dikkat çekiyor.

“KALEMLE KOLUNU DEŞER, SIRASI KAN OLURDU”

Okulun öğrencilerden G.İ., aynı sınıfta eğitim gördüğü İsa Aras Mersinli'nin arkadaş çevresinin olmadığını ve sınıfta tuhaf hareketler yaptığını kaydetti. G.İ. şunları söyledi:

"Genellikle uyurdu tüm gece internette dolaştığı için. Sonra bazen İngilizce derslerinde kalkardı. Sonra İngilizcesi bayağı iyiydi, Türkçesinden daha iyiydi. Mesela İngilizce dersinde hoca bir İngilizce kelimenin anlamını hatırlamazdı, İsa'ya sorardı o da hocaya söylerdi. Sonra ne yapardı? Ağlardı, sınıf sessiz olduğunda ağlardı, ağlama sesleri gelirdi. Sonra rehberlik hocamız gelir onu götürürdü rehberlik odasına, orada konuşurdu. Psikolojik sıkıntıları var gibi bir şeydi. Mesela cuma günü İstiklal Marşı'na çıkacaktık. Kendisi yine uyuyordu. Sonra arkadaşlar kolundan tuttu, çıkardı. Okurken bir anda yere yığıldı bayılmış gibi, orada yattı öyle. Onu hatırlıyorum. Sonra derste bir şeye üzüldüğünde kalemle elini, kolunu deşerdi, sırası kan olurdu. Sırası, çantası falan kan dolardı. Kendini boğardı. Beşinci sınıfta çantasını boğazına dolamıştı. Kendini boğmuştu bildiğin. Değişik bir çocuktu. Hatta arkadaşı vardı 2 tane bizim sınıftan konuştuğu. Onlara demiş böyle şeyler yapacağım diye. 'Sınıfa, okula silahla saldıracağım' gibi bir şeyler demiş. Onlar da gülmüş, dalga geçiyor sanmış. Saldırıdan birkaç gün önce falan söylemiş, öyle biliyorum, bana öyle dediler."

“KENDİ KAFASINDA KURUYORDU, BANA 5 NUMARA VERMİŞ”

İsa Aras Mersinli'nin böyle bir saldırı yapacağını beklemediğini belirten G.İ., "Eski müdür yardımcısı her girdiğinde arardı herhalde çantasını. Benim bildiğim babası da şey yapmış 'Benim çocuğumun psikolojisi ile oynuyor, kimseninkini aramıyor, oğlumun çantasını arıyor' diye. Bizimle konuşmazdı. Tek muhatap 'Seni Ejder Hoca çağırıyor.' Bizim tek muhatabımız buydu. Arkadaş çevresi çok yoktu, iki tane biliyorum bizim sınıftan. Böyle bir şey yapacağını beklemiyordum. Derste mesela uyuyor ya, uyandığında semboller çiziyordu kağıda değişik değişik. Sıra düzenini çizmiş. Bana mesela 5 numara vermiş. Birkaç kişiyi yazmış, ünlem işareti koymuş. Bize verdiği numaraları oraya yazmış. Sonra 20 numara olana kuru kafa çizmiş. Sadece bir kişi, onun da kim olduğunu biliyorum, bir tane çocuğa saldırmayı planlamış. Şizofren gibi bir şeydi, kendi kafasında kuruyordu. Korkaktı. Bizde mesela koca koca çocuklar var. Zaten böyle sıkıntıları olan çocuklar kendinden aşağılık gördüklerine saldırır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Politika, Güvenlik, Güncel, Şiddet, Suç, Son Dakika

