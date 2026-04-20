Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü\'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta tüm Türkiye’yi sarsan okul saldırısının ardından başlatılan idari süreçler devam ederken, görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile ilgili dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi. Baydur’un bir öğretmene attığı öne sürülen mesajlar tartışma yarattı.

“UYGUN DEĞİL” YANITINA RAĞMEN ISRAR

Halktv.com.tr’nin ulaştığı iddia edilen yazışmalarda, Baydur’un görüşme talebini “uygun değil” diyerek geri çeviren bir kadın öğretmene ısrarcı mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Mesajların dili ve üslubu, kamuoyunda tepkiye neden oldu.

İddialara göre Baydur’un öğretmene gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

- “Siz İl Milli Eğitim Müdürüsünüz değil mi?”

- “Evet”

- “Neler yapıyorsun”

- “Okul, dershane bir şey yok başka”

- “Değmesin kimsenin o güzelliğe gözü yarın seni görmek istiyorum”

- “Uygun değil görüşmemiz”

- “Harika neler saklamışsın kendine öyle yakışmak ne yakıyorsun bir daha görsemmm muhteşem”

GÖREVDEN ALMA KARARI VE SORUŞTURMA

Yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığı açıklanmıştı. Ancak söz konusu mesaj iddiaları, görevden alma kararının arka planına ilişkin tartışmaları artırdı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” denildi.