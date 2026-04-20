Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı

Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü\'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
20.04.2026 08:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Baydur’un bir kadın öğretmene, “uygun değil” yanıtına rağmen ısrarcı ve uygunsuz mesajlar attığı öne sürüldü. Yazışmalar kamuoyunda tepki çekerken, Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kahramanmaraş’ta tüm Türkiye’yi sarsan okul saldırısının ardından başlatılan idari süreçler devam ederken, görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile ilgili dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi. Baydur’un bir öğretmene attığı öne sürülen mesajlar tartışma yarattı.

“UYGUN DEĞİL” YANITINA RAĞMEN ISRAR

Halktv.com.tr’nin ulaştığı iddia edilen yazışmalarda, Baydur’un görüşme talebini “uygun değil” diyerek geri çeviren bir kadın öğretmene ısrarcı mesajlar gönderdiği öne sürüldü. Mesajların dili ve üslubu, kamuoyunda tepkiye neden oldu.

İddialara göre Baydur’un öğretmene gönderdiği mesajlarda şu ifadeler yer aldı:

- “Siz İl Milli Eğitim Müdürüsünüz değil mi?”

- “Evet”

- “Neler yapıyorsun”

- “Okul, dershane bir şey yok başka”

- “Değmesin kimsenin o güzelliğe gözü yarın seni görmek istiyorum”

- “Uygun değil görüşmemiz”

- “Harika neler saklamışsın kendine öyle yakışmak ne yakıyorsun bir daha görsemmm muhteşem”

GÖREVDEN ALMA KARARI VE SORUŞTURMA

Yürütülen soruşturma kapsamında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevden alındığı açıklanmıştı. Ancak söz konusu mesaj iddiaları, görevden alma kararının arka planına ilişkin tartışmaları artırdı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” denildi.

Kahramanmaraş, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Yazışmalar kopuk. bu kadar ise, adam ve kadın bekar ise adam yalnızca ilgisini söylemeye çalışmış olabilir. benim için adamı karalamaya yeterli yazışma yok burada. daha fazlasını okuyabilirsem düşüncemi değiştirebilirim. 11 12 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    çok zkimizdeydi senin düşüncen değişirse yine haber ver ülke sana kitlendi 17 2
  • Engin Engo Engin Engo:
    müslüman ve vatansever görüntü ver. gerisine bakmana gerek yok. ne yaparsan yap serbest =)=) ama bu iki konu türk halkı için çok önemli. göstermelik yapsan yutan kitle oldukça büyük 12 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık 44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
Şanlıurfa’da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:44
Ebru Gündeş’ten itiraf Konserde seyirciye sordu
Ebru Gündeş'ten itiraf! Konserde seyirciye sordu
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
08:07
Kan donduran aile katliamı 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
Kan donduran aile katliamı! 8 çocuğu silahla vurarak öldürdü
06:57
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
TikTok canlı yayınında bir kişiyi bıçakladı, izleyicileri hediye göndermeye devam etti
06:47
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
ABD İran gemisini vurdu, petrol fiyatları fırladı
06:26
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 09:47:40. #7.12#
SON DAKİKA: Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.