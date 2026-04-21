Çalışma Bakanı Görevden Ayrıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çalışma Bakanı Görevden Ayrıldı

21.04.2026 00:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, Çalışma Bakanı Chavez-DeRemer'in özel sektöre geçeceğini duyurdu.

ABD’de kabinede bir ayrılık daha yaşanıyor. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer’in özel sektörde görev almak üzere istifa edeceğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte son dönemde görevden ayrılan bakan sayısı üçe yükseldi.

AÇIKLAMA BEYAZ SARAY'DAN GELDİ 

Cheung, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Chavez-DeRemer’in görevinden ayrılarak özel sektörde yeni bir pozisyona geçeceğini duyurdu.

YERİNE VEKALETEN ATAMA 

Açıklamada, Çalışma Bakanlığı görevini geçici olarak Keith Sonderling’in üstleneceği belirtildi. Böylece bakanlıktaki görev değişimi sürecinin kısa vadede vekaleten yürütüleceği ifade edildi.

“OLAĞANÜSTÜ İŞ ÇIKARDI”

Cheung, Chavez-DeRemer’in görev süresi boyunca Amerikan işçilerini koruma, adil çalışma koşullarını geliştirme ve çalışanların becer kazanımına katkı sağlama konusunda önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.

3 KADIN BAKAN GİTTİ

Son dönemde ABD yönetiminde yaşanan görev değişiklikleri dikkat çekerken, Chavez-DeRemer’in ayrılığı da bu süreçteki son halka oldu.

Daha önce İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Adalet Bakanı Pam Bondi görevden alınmıştı. Chavez-DeRemer'in ayrılığı le kabinedeki kadın bakan sayısı iyice azaldı.      

Kaynak: AA

Beyaz Saray, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü
Katliam sonrası gündeme gelmişti Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu Katliam sonrası gündeme gelmişti! Okul yönetiminin görevden alınma nedeni belli oldu

23:37
Generali Türkiye’yi tehdit ediyordu Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar’a özel marş
Generali Türkiye'yi tehdit ediyordu! Ugandalı gençlerden Bizim Çocuklar'a özel marş
23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:53
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 01:29:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.