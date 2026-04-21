Çalışma Bakanı Görevden Ayrıldı

ABD’de kabinede bir ayrılık daha yaşanıyor. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer’in özel sektörde görev almak üzere istifa edeceğini açıkladı. Bu gelişmeyle birlikte son dönemde görevden ayrılan bakan sayısı üçe yükseldi.

AÇIKLAMA BEYAZ SARAY'DAN GELDİ

Cheung, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Chavez-DeRemer’in görevinden ayrılarak özel sektörde yeni bir pozisyona geçeceğini duyurdu.

YERİNE VEKALETEN ATAMA

Açıklamada, Çalışma Bakanlığı görevini geçici olarak Keith Sonderling’in üstleneceği belirtildi. Böylece bakanlıktaki görev değişimi sürecinin kısa vadede vekaleten yürütüleceği ifade edildi.

“OLAĞANÜSTÜ İŞ ÇIKARDI”

Cheung, Chavez-DeRemer’in görev süresi boyunca Amerikan işçilerini koruma, adil çalışma koşullarını geliştirme ve çalışanların becer kazanımına katkı sağlama konusunda önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.

3 KADIN BAKAN GİTTİ

Son dönemde ABD yönetiminde yaşanan görev değişiklikleri dikkat çekerken, Chavez-DeRemer’in ayrılığı da bu süreçteki son halka oldu.

Daha önce İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ve Adalet Bakanı Pam Bondi görevden alınmıştı. Chavez-DeRemer'in ayrılığı le kabinedeki kadın bakan sayısı iyice azaldı.