Rahmi Koç'a Suç Duyurusu

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un Kürt kadınlarına yönelik sarf ettiği sözler sonrasında Koç hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Aşağılama" ve "Nefret ve Ayrımcılık" gerekçeleriyle suç duyurusunda bulundu.

İzmir Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu ve Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu adına yapılan başvuruda, Koç hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik", "Aşağılama" ve "Nefret ve Ayrımcılık" suçlamaları yöneltildi.

Suç duyurusunda, "…. Kürt bir kadının muayene odasında doktorunu anlayamadığı üzerine kurulu bir anlatıyı 'cinselleştirilmiş bir mizah' olarak sunması; yapısal ve tarihsel bir mağduriyetin alenen alay konusu haline getirilmesidir. Ana dilinde sağlık hizmetine erişemeyen, doğum salonunda derdini anlatamayan Kürt kadınların yaşadığı ağır gerçekliğin bir 'güldürü unsuru' olarak kullanılması; Kürt kadınların insan onuruna, sağlık hakkına ve mahremiyet hakkına aynı anda yapılmış kapsamlı bir saldırı niteliği taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.