Tuvaletsiz Yaşayan 75 Yaşındaki Kadının Dramı - Son Dakika
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Tuvaletsiz Yaşayan 75 Yaşındaki Kadının Dramı

Tuvaletsiz Yaşayan 75 Yaşındaki Kadının Dramı
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75 yaşındaki Ümmü Şahin, yıllardır tuvalet ve banyosuz yaşamaktan dolayı zor günler geçiriyor.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Kuloğulları Mahallesi'nde tek başına yaşayan 75 yaşındaki Ümmü Şahin adlı kadının hayat şartları görenlerin yüreklerini dağlıyor. Kocasını yaklaşık 20 yıl önce kaybeden ve oğlu da yıllar önce bir suçtan dolayı cezaevine giren yaşlı kadının birkaç yıl önce kış yağmurlarında evinin bahçesindeki tuvalet ve banyo olarak kullandığı müştemilat yıkılınca, yıllardır tuvalet ve banyosuz evde yaşamak zorunda kaldığı öğrenildi.

Gerek köy muhtarlığı aracıyla gerekse cezaevinde yatan oğlunun müracaatına rağmen yıllardır kullanabileceği bir tuvalete kavuşmanın hasretini yaşayan yaşlı kadın yetkililerden yardım istedi. Utandığı için evine bir misafir gelmesinden bile korkan yaşlı kadın, yıllardır bir yerden temin ettiği leğenle yıkanabildiğini ancak en büyük korkusunun ise gündüzleri ve olmadık zamanda tuvalet ihtiyacının gelmesi olduğunu belirtti.

Devletten aylık 6 bin küsur TL yaşlılık aylığı aldığını ancak bundan başka hiçbir gelirinin bulunmadığını belirten Ümmü Şahin, gerek hayırseverlerin desteği gerekse aylık aldığı 6 bin 400 TL'den aldığı paradan biriktirdiği para ile bir miktar malzeme alabildiğini ancak banyo ve tuvalet yaptırmaya gücü yetmediğini belirtti. Kocası ölüp, oğlu da cezaevine girdikten sonra çok çaresiz bir duruma düştüğünü söyleyen çaresiz kadının yıllardır tuvalet ve banyodan mahrum bir şekilde yaşamını sürdürmeye çalıştığı öğrenildi.

"Ben 2.5 yıldır mücadele veriyorum"

Ümmü teyzenin yaşadığı bu durumun kendisini de çok üzdüğünü ancak defalarca Sosyal Hizmetler'e müracaat etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını belirten Kuloğulları Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Teyzemizin kocası yaklaşık 25-30 yıl önce vefat etmiş. Bir oğlu var, o da bir suçtan dolayı yıllardır cezaevinde yatıyor. Ben 2.5 yıl önce göreve geldim. Ben göreve gelmeden önceden beri tuvaleti banyosu yok. Ben 2.5 yıldır defalarca müracaat ettim. Oğlu da cezaevinden dilekçe ile müracaat etmiş. Hem benim hem de oğlunun müracaatı üzerine ilgililer gelip baktı. Rapor tuttu. Ancak yıllardır hiçbir gelişme yaşanmadı" diyerek dünyada kimsesi kalmayan yaşlı kadının yaşadığı bu en elzem ihtiyacının bir an önce giderilmesini istedi.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuvaletsiz Yaşayan 75 Yaşındaki Kadının Dramı - Son Dakika

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