Arı Sokması Sonucu Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Arı Sokması Sonucu Genç Adam Hayatını Kaybetti

Arı Sokması Sonucu Genç Adam Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'da arının soktuğu Melih Ertekin, hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde arının soktuğu Melih Ertekin (29), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Saray'da kasap ve lokanta işletmeciliği yapan Melih Ertekin'i 2 gün önce Güngörmez Mahallesi'nde kendisine ait ahırda hayvanlarının bakımını yaptığı sırada arı soktu. Arının şah damarından soktuğu belirtilen Ertekin, fenalaşınca yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada 1 gün kaldıktan sonra durumu ağırlaşan Ertekin, dün Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ertekin, doktorların tüm müdahalesine karşın bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arı Sokması Sonucu Genç Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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