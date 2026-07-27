Şanlıurfa'da Hava Sıcaklığı 48 Dereceye Ulaştı
Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık yaşamı olumsuz etkiliyor.
Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Şanlıurfa'da yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklarda y ada çeşme başlarında serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların su içerek, bazısının da şapka kullanarak sıcaklardan korunmaya çalıştığı görüldü.
Kent sakinlerinden Mustafa Açıkgöz, havaların çok sıcak olduğunu belirterek mecburi işler dışında dışarı çıkmadığını söyledi.
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