Taraftar şokta! Cihan Kamer 4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi - Son Dakika
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Taraftar şokta! Cihan Kamer 4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi

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Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yollar ayrılırken, Anderson Talisca'nın vedasının da bugün sonuçlanması bekleniyor. Ayrılıkları açıklayan Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, yeni transfer konusunda ise noktayı koydu. "Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. Bitti, kapandı" diyen Kamer, yalnızca 23 yaş altı genç bir oyuncunun kadroya katılabileceğini söyledi.

Fenerbahçe'de transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, kadro planlamasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kamer, bir yandan takımdan ayrılacak isimleri açıklarken diğer yandan yeni transfer konusunda kapıyı büyük ölçüde kapattı.

"TRANSFER SEZONU FENERBAHÇE İÇİN KAPANMIŞTIR"

Yeni transfer beklentileri hakkında konuşan Kamer, sarı-lacivertlilerin planlamasını tamamladığını belirterek, "Transfer sezonu Fenerbahçe için kapanmıştır. YouTuber arkadaşlarımız yeni yeni hikayeler yazmasın. Bitti, kapandı. Alınacaksa 1 tane genç 23 yaş altı alınacak. Onunla ilgili toto başlamıştır. YouTuberlar şimdi onlarca alakasız futbolcuyu izlersiniz. Yerli yabancı transfer sezonumuz bizim açımızdan kapanmıştır." dedi. Böylece Fenerbahçe'nin 23 yaş altı genç bir oyuncu ihtimali dışında transfer yapmayacağı açıklandı.

BECAO, DIEGO CARLOS VE ÇAĞLAR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Kamer, takımdan ayrılacak isimleri de açıklayarak Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılacağını söyledi. "Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız." ifadelerini kullanan Kamer, bu ayrılıklarla kadro planlamasının tamamlanacağını belirtti.

TALISCA DA AYRILIYOR

Anderson Talisca'nın ayrılık sürecine ilişkin de konuşan Kamer, Brezilyalı futbolcunun vedasının bugün sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Kamer, "İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz." dedi.

Fenerbahçe böylece Becao, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Talisca'nın ayrılık süreçlerini tamamlayarak mevcut kadrosuyla yoluna devam etmeyi planlıyor.

Çağlar Söyüncü, Cihan Kamer, Fenerbahçe, Diego, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftar şokta! Cihan Kamer 4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Erbay Mercan Erbay Mercan:
    bunlarında diğerlerinden farkı yok alsananıza kardeşim Fofanayı hem talişka gibi skora direk katkı yapan bir adamı nasıl gönderirsiniz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Taraftar şokta! Cihan Kamer 4 ayrılığın ardından bir kahreden haber daha vardi - Son Dakika
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