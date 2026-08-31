Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı - Son Dakika
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Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı

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Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derev Clara Kösedağ ile mühendis Rudi Bodosoğlu, 14 yıllık dostluk ve 10 yıllık birlikteliğin ardından görkemli bir düğünle evlendi. İstanbul’un lüks mekânlarından birinde gerçekleşen davette Şeyma Subaşı’nın iddialı tarzı dikkat çekti.

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derev Clara Kösedağ, 14 yıllık dostluğun ve 10 yıllık birlikteliğin ardından mühendis Rudi Bodosoğlu ile hayatını birleştirdi.

<a class='keyword-sd' href='/seyma-subasi/' title='Şeyma Subaşı'>Şeyma Subaşı</a> düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı

Çiftin nikâhı kilisede kıyılırken, kalabalık davetli grubunun katıldığı törenin ardından kutlamalar İstanbul’un lüks mekânlarından birinde devam etti.

Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı

Cemiyet ve magazin dünyasından çok sayıda tanınmış ismin katıldığı gecede davetliler şıklıklarıyla da dikkat çekti. Geceye katılan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı ise tercih ettiği kıyafetle adından söz ettirdi.

Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı

ŞEYMA SUBAŞI’DAN İDDİALI TERCİH

Şeyma Subaşı, Derev Clara Kösedağ’ın düğününde oldukça iddialı bir kombin tercih etti. Baştan aşağı transparan detayların hakim olduğu kıyafetiyle davette dikkat çeken Subaşı, tarzıyla gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Subaşı’nın tercih ettiği kıyafet, düğünün şıklığı arasında en dikkat çeken detaylardan biri olarak öne çıktı.

Sibil Çetinkaya, Şeyma Subaşı, İstanbul, Evlilik, Magazin, Adalar, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • HÜSEYİN DALCI HÜSEYİN DALCI:
    Bize ne ? 6 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    gösterince ilerici cumhuriyet kadını 2 1 Yanıtla
  • kut Ay kut Ay:
    Hüseyin,Belki beni ilgilendiriyor, Herkes sana göremi yaşayacak. 0 3 Yanıtla
  • Ercan Bey Ercan Bey:
    Abi SINIRLARI ZORLADI nasıl bir başlık. YARI ÇIPLAK DÜĞÜNE GELDİ ya da TEŞHİRCİLİKTE ZİRVE YAPTI diye başlık atsanız ya.. Ayrıca bu haberi neden manşete taşıyıp milleti günaha sokuyorsunuz? Amacınız ne? 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Şeyma Subaşı düğünde sınırları zorladı! Transparan tarzıyla şaşırttı - Son Dakika
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