Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı - Son Dakika
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Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı

Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
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Bangladeş'te balık avlarken yaşadığı sıra dışı kazanın ardından hastaneye kaldırılan 55 yaşındaki balıkçının vücuduna makatından giren yılan balığı, acil ameliyatla çıkarıldı. Bağırsaklarında ciddi hasara yol açan balığın operasyon sırasında hala canlı olduğu belirlenirken, vaka tıp literatürüne girdi.

Bangladeş'te yaşanan sıra dışı olay tıp dünyasında da dikkat çekti. Balık avladığı sırada vücuduna makatından canlı yılan balığı giren 55 yaşındaki balıkçı, şiddetli karın ağrısı ve enfeksiyon belirtileriyle kaldırıldığı hastanede acil ameliyata alındı.

GÜNLERCE HASTANEYE GİTMEDİ

Uluslararası International Journal of Surgery Case Reports dergisinde yayımlanan vakaya göre, balık avı sırasında canlı bir yılan balığı talihsiz adamın kıyafetinin içine girerek rektumundan vücuduna ilerledi.

Yaşadığı olay nedeniyle utanan balıkçı, balığın kendiliğinden çıkacağını düşünerek ilk etapta hastaneye başvurmadı. Ancak ağrılarının şiddetlenmesi ve sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye gitti.

HALA CANLI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Yapılan röntgen ve tetkiklerde bağırsak delinmesini düşündüren bulguların yanı sıra karın boşluğunda yabancı bir cisim tespit edildi. İncelemelerde bu cismin hala canlı olan bir yılan balığı olduğu belirlendi. Karın boşluğunda serbest hava görülmesi ise bağırsak perforasyonu şüphesini güçlendirdi.

KALIN BAĞIRSAĞINDA YIRTIK OLUŞTU

Acil ameliyata alınan hastada, yılan balığının kalın bağırsağın son bölümü olan sigmoid kolonda yaklaşık 5 santimetrelik yırtığa neden olduğu tespit edildi. Cerrahlar canlı balığı çıkarırken bağırsaktaki hasarı onardı ve enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla kolostomi uyguladı.

Başarılı geçen tedavinin ardından 55 yaşındaki balıkçı dört gün sonra taburcu edildi.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, bu tür vakaların son derece nadir görüldüğünü ancak canlı hayvanların vücudun hassas bölgeleriyle temasının ciddi, hatta hayati tehlike oluşturabilecek yaralanmalara yol açabileceğini vurguladı.

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Son Dakika Bangladeş Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı - Son Dakika

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