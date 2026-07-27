Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada - Son Dakika
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Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada

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Brezilya’da ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri, tarihi bir siyasi hesaplaşmaya sahne olacak. Darbe suçlamasıyla 27 yıl hapse mahkum edilen eski lider Jair Bolsonaro’nun oğlu Senatör Flávio Bolsonaro, babasının rövanşını almak üzere Lula’nın karşısına aday olarak çıktı. “Burada Bolsonaro’nun kanı akıyor” diyerek bayrağı devralan genç aday, ailesinin hesabını sormaya hazırlanıyor.

Brezilya’da ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi siyaset arenası ısındı. Darbe girişimi suçlamasıyla 27 yıl hapse mahkûm edilen eski lider Jair Bolsonaro’nun oğlu Senatör Flávio Bolsonaro, babasının intikamını almak ve ailesine yapılanların hesabını sormak üzere Lula da Silva’ya karşı adaylığını ilan etti.

RESMEN ADAY GÖSTERİLDİ

Brezilya eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu senatör Flávio Bolsonaro, cumartesi günü gerçekleştirilen Liberal Parti kongresinde resmen cumhurbaşkanı adayı gösterildi. Ekim ayındaki kritik seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın karşısına dikilmeye hazırlanan genç Bolsonaro, konuşmasında adeta bir siyasi hesaplaşmanın fitilini ateşledi.

"BURADA BOLSONARO'NUN KANI AKIYOR"

São Paulo'daki coşkulu parti kongresinde kürsüye çıkan Flávio Bolsonaro, 2022'deki seçim yenilgisinin ardından 27 yıl hapse mahkûm edilen babasına selam gönderdi. Söylemini tamamen babasının uğradığı mağduriyet ve "siyasi rövanş" üzerine kuran Bolsonaro, salondakilere "Burada Bolsonaro'nun kanı akıyor" sözleriyle haykırdı.

Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada

Genç aday, Devlet Başkanı Lula’yı ve Brezilya Yüksek Mahkemesini doğrudan ailesini hedef almakla suçlarken, yaklaşan seçimi sadece bir iktidar yarışı değil, ailesinin onurunu geri kazanma ve ülkenin geleceğini belirleme mücadelesi olarak tanımladı.

BABASINDAN YAPAY ZEKA DESTEKLİ VİDEO İLE DESTEK MESAJI 

Halen ev hapsinde tutulan ve kamuoyu önünde konuşması yasaklanan baba Jair Bolsonaro ise etkinlikte yapay zekâ teknolojisiyle üretilmiş bir video aracılığıyla yer alarak oğluna sembolik bir destek verdi.

Babasının mirasını devralarak siyasi hesaplaşmaya girişen Flávio Bolsonaro, uluslararası alanda da muhafazakar liderlerin desteğini arkasına almaya çalışıyor. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’den açık destek, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’dan ise dayanışma mesajı alan genç aday, gözünü ABD Başkanı Donald Trump’ın müttefiklerinden gelecek yeni onaylara dikmiş durumda.

PARTİ İÇİ TARTIŞMALAR ZORLAYACAK 

Babasının intikamı sloganıyla yola çıkan Flávio Bolsonaro'yu oldukça çalkantılı bir kampanya dönemi bekliyor. Henüz bir başkan yardımcısı adayı belirleyemeyen Bolsonaro, üvey annesi Michelle Bolsonaro dahil partideki bazı kilit isimlerin kongreye katılmamasıyla ilk firesini verdi.

ARJANTİN LİDERİ MİLEİ'DEN TAM DESTEK

Flávio Bolsonaro’nun  başlattığı bu siyasi mücadele, Güney Amerika'daki sağ dalgayı da arkasına almayı hedefliyor. Seçim startının verilmesiyle birlikte ilk ve en net uluslararası destek, Arjantin'in radikal söylemleriyle tanınan Devlet Başkanı Javier Milei’den geldi.

Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada

Bölgedeki sol yönetimlere karşı sert tutumuyla bilinen Milei, genç Bolsonaro’nun adaylığını açıkça desteklediğini duyurarak Güney Amerika'da muhafazakar bir blok oluşturma mesajı verdi. Milei’nin bu hamlesi, babasının intikamı için yola çıkan Flávio Bolsonaro’ya uluslararası arenada kritik bir meşruiyet ve moral kaynağı sağladı.

LULA 2 AĞUSTOS'TA AÇIKLAYACAK 

Ayrıca babası hakkında çekilecek bir filmi finanse etmek için tutuklu bir bankerden para talep ettiği iddiaları ve ABD'den destek arayışları nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Bolsonaro'nun rakibi Lula da Silva'nın ise 80 yaşında yeniden adaylığını 2 Ağustos'ta resmen duyurması bekleniyor.

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Son Dakika Brezilya Brezilya siyasetinde rövanş zamanı, Flávio Bolsonaro babasının intikamı için sahada - Son Dakika

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