Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı - Son Dakika
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Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı

Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı
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Çin'de sıradan görünen bir elektrik faturası, milyonlarca dolarlık yasa dışı piton ticaretini ortaya çıkardı. Polis ekiplerinin yüksek enerji tüketimi nedeniyle düzenlediği baskında yüzlerce piton ele geçirilirken, soruşturmanın genişletilmesiyle toplam 436 pitona ulaşıldı. Olayla bağlantılı üç kişi hakkında hapis cezası verildi.

Çin'in Zhejiang eyaletinde yasa dışı piton üretimi yapan bir kişi, evindeki olağan dışı elektrik tüketimi sayesinde yakalandı. Polis baskınında yüzlerce piton ele geçirilirken, soruşturmanın genişletilmesiyle toplam 436 pitonun bulunduğu ortaya çıktı. Olayla bağlantılı üç kişi hapis cezasına çarptırıldı.

ELEKTRİK TÜKETİMİ ŞÜPHE ÇEKTİ 

Olay, Taizhou kentinde bir vatandaşın bölgede doğal yaşamda bulunmaması gereken büyük bir pitonu fark ederek yetkililere ihbarda bulunmasıyla başladı. Yapılan incelemede uzmanlar, pitonların yaşayabilmesi için yıl boyunca sıcak ve nemli bir ortam gerektiğini, bunun da yüksek elektrik tüketimine yol açacağını belirtti. Bunun üzerine polis, çevredeki konutların elektrik kullanım kayıtlarını incelemeye aldı.

EVDEN 309 PİTON ÇIKTI 

Elektrik tüketimi dikkat çeken bir daireye düzenlenen baskında polis, iki yatak odası ve salonun tamamen sürüngen üretimi için kullanıldığını tespit etti. Plastik kutuların içine yerleştirilen 309 piton ele geçirilirken, hayvanlar daha sonra bir hayvanat bahçesine teslim edildi.

SOSYAL MEDYADAN SATIŞ YAPMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, ev sahibinin sosyal medya hesaplarında pitonlara ilişkin paylaşımlar yaptığını ve yasa dışı satış faaliyetlerinde bulunduğunu belirledi. Ayrıca şüphelilerden birinin pitonları beslemek için düzenli olarak beyaz fare temin ettiği, satış kayıtlarıyla birlikte yasa dışı ticaret ağının ortaya çıkarıldığı bildirildi.

TOPLAM DEĞERİ 4.2 MİLYON DOLAR 

Soruşturmanın diğer şüphelilere uzanmasıyla birlikte ele geçirilen piton sayısı 436'ya ulaştı. Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığı dava dosyasına göre pitonların toplam değerinin 30 milyon yuan (yaklaşık 4,2 milyon dolar) olduğu belirtildi. Mahkeme, yasa dışı üretim ve ticaretle bağlantılı üç sanığı hapis cezasına çarptırdı. Çin yasalarına göre pitonlar koruma altındaki türler arasında yer alıyor ve izinsiz yetiştirilmeleri ya da satılmaları suç sayılıyor.

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Son Dakika Çin Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinden tam 436 piton çıktı, artan elektrik faturası yüzünden yakalandı - Son Dakika
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