8 yıldır sahibi bulunamayan uçak 10 Euro\'dan açık artırmaya çıkarıldı

İspanya'nın Sevilla Havalimanı'nda yıllardır terk edilmiş halde bekleyen çift motorlu Piper PA-23 Apache tipi uçak, İspanya Resmi Gazetesi'nde (BOE) yayımlanan ilanla açık artırmaya çıkarıldı. İki kahve parasına denk gelen 10 Euro başlangıç bedeliyle satışa sunulan uçağa ilgi büyük.

İspanya’da sıra dışı bir açık artırma süreci başladı. İspanya Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Kurumu (Aena) tarafından yürütülen ve İspanya Resmi Gazetesi (BOE) üzerinden kamuoyuna duyurulan ilana göre, Sevilla Havalimanı’nda yıllardır sahibini bekleyen terk edilmiş bir uçak ihaleyle satılacak. İlanda, Piper PA-23 151/160 Apache (EC-GKA) model çift motorlu uçağın başlangıç bedeli 10 Euro, katılımcılardan istenen teminat tutarı ise yalnızca 0,50 Euro olarak belirlendi.

RESMİ GAZETEDE 3 KEZ İLAN EDİLDİ, SAHİBİ ÇIKMADI

Söz konusu uçak en az 2018 yılından bu yana Sevilla Havalimanı park alanında duruyor. Yasal prosedürler gereği uçağın gerçek sahibine ulaşmak için uzun süre çaba sarf eden yetkililer, olası hak sahiplerine çağrıda bulunmak amacıyla durumu İspanya Resmi Gazetesi’nde (BOE) üç ayrı dönemde resmi olarak ilan etti. Ancak tüm bu girişimlere rağmen hiçbir hak sahibinin başvuruda bulunmaması üzerine uçak, hukuki olarak "terk edilmiş" statüsüne alınarak açık artırma listesine eklendi.

ŞARTLARI SAĞLAYAN HERKES İHALEYE KATILABİLECEK

BOE'de yayımlanan ihale şartnamesinde belirtilen koşulları karşılayan her birey, şirket veya kurum açık artırmaya teklif verebilecek. Duyurunun ardından yoğun bir e-posta trafiğiyle karşılaştıklarını belirten Aena yetkilileri, ilginin oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından teklif zarflarının açılacağı tarih Sevilla Havalimanı yönetimi tarafından ilan edilecek.

UÇMASI İMKANSIZ AMA KOLEKSİYON DEĞERİ VAR

Tarihte Amerikan uçak üreticisi Piper Aircraft Corporation tarafından 1950'li yıllarda geliştirilen ilk seri üretimli, 4 kişilik ve tamamen metal gövdeye sahip çift motorlu uçaklardan biri olan Piper PA-23 Apache, dönemin en popüler modelleri arasında yer alıyordu.

Ancak Aena, 10 Euro’luk sembolik başlangıç fiyatına aldanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Uçağın uzun yıllardır bakımsız kalması nedeniyle oldukça kötü durumda olduğunu vurgulayan yetkililer, uçağın tekrar gökyüzüyle buluşmasının mümkün olmadığını belirtiyor.

PİYASA DEĞERİ YÜZ BİNLERCE DOLARI BULUYOR

Uzmanlar, açık artırmaya 10 Euro sembolik başlangıç fiyatıyla çıkarılan uçağın gerçek piyasa değerine de dikkat çekiyor. Modelin durumuna ve teknik donanımına göre Piper PA-23 Apache tipi uçakların küresel pazardaki ortalama fiyat aralıkları şu şekilde sıralanıyor:

Bakım isteyen ve eski donanımlı modeller: 35.000 ile 60.000 ABD doları

Uçuşa hazır ve standart durumdaki modeller: 60.000 ile 130.000 ABD doları

Modern kokpitli ve revize motorlu üst segment modeller: 150.000 ile 225.000 ABD doları

Sevilla'daki uçağın uçamayacak durumda olması nedeniyle hurda/koleksiyon değerinde görüldüğü, ancak uçabilir durumdaki emsallerinin servet değerinde olduğu belirtiliyor.