Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık yarışı sürerken, kongre alanındaki tezahüratlar da gündem oldu.
Kongrede Aziz Yıldırım'a destek veren bazı üyeler, başkan adayı Hakan Safi'yi hedef alan tezahüratlarda bulundu. Tribünlerden yükselen sloganlar salonda kısa süreli hareketliliğe neden oldu.
Aziz Yıldırım destekçisi üyeler tarafından atılan tezahüratlarda, "İyi reklam yaptın, bu kadarı kafi. Fenerbahçe için bay bay Hakan Safi" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kongrede gün boyunca zaman zaman karşılıklı tezahüratlar duyuldu. Adayların destekçileri tribünlerdeki varlıklarını sloganlarla göstermeye çalışırken, seçim atmosferinin giderek yükseldiği gözlendi.
Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki başkanlık yarışında kongre üyeleri kararını sandıkta verecek. Kongrede yaşanan tezahüratlar ise seçim öncesi oluşan atmosferi gözler önüne serdi.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım destekçilerinden Hakan Safi'ye bomba tezahürat - Son Dakika
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