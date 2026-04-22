Uşak Belediye Başkanı'na Rüşvet İddiası

Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tanık olarak ifade veren iş insanı A.K, görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförü tutuklu şüpheli Murat Altınkaya'nın kendisine, Yalım'ın bir iş insanından milletvekilliği vaadiyle 20 milyon liraya karşılık gelecek kadar dolar aldığını söylediğini iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "tanık" sıfatıyla ifade veren A.K, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iş insanı olduğunu söyledi.

A.K, Özkan Yalım'ı Uşak'taki akaryakıt istasyonunun yanında eğlence mekanı olması ve belediye başkanı sıfatı dolayısıyla tanıdığını belirtti.

Uşak'taki istasyonunda daha önce uyuşturucu olayı yaşandığını, mekanının elinden alınmaya çalışıldığını, konuyla ilgili soruşturma yapıldığını ve istasyona kolluk kuvvetlerinin koruma amaçlı yerleştirildiğini dile getiren A.K, "Benim istasyonumda 7/24 jandarma bulunması dolayısıyla Özkan Yalım bu durumdan rahatsız oldu. Çünkü istasyonumun yanında onun gece kulübü bulunuyordu. Bana da 'Bu jandarma neden burada duruyor, neden seni koruyorlar?' şeklinde sorular soruyordu. 2024 yılı Ağustos ayında jandarma koruması kaldırıldığı için eğlence mekanını koruyan görevliler Yalım'ın talimatıyla bana saldırdılar. Bu olaydan sonra Yalım, şikayetçi olmayayım diye kendi gece kulübüne 10 gün boyunca benim adımı yazdırarak aramızı düzeltmeye çalıştı. 'A.K'den A. ailesi olarak özür diliyoruz.' şeklinde mekanın içerisinde yazı yazılıydı."

Tanık, bu yazıya ilişkin video kaydının da bulunduğunu, bu kaydı CHP Milletvekili Ali Karaoba'nın kendisinden istediğini öne sürdü.

A.K, beyanında şu ifadeleri kullandı:

"Sonrasında da bu videoyu Özgür Özel'e izlettiğini söyledi. Ben Ali Karaoba'ya 'Sizin buraya başkan olarak seçtirdiğiniz insan iş adamlarını tehdit ettiriyor, onları dövdürtüyor, şantajla yıldırmaya çalışıyor, sonradan kendisi bu işten sıyrılmak için bana 50 milyon lira para teklif ediyor, belediyeden ihale teklifinde bulunuyor. Aramızı düzeltmek için kamu kaynaklarını kullanmaya çalışıyor. Bunları Genel Başkana iletin.' dedim. Ali Karaoba da bana görüşeceğini söyledi. Bir süre sonra dönüş yaparak 'Özgür Özel, Özkan Yalım'dan korkuyor, Özkan'ın elinde Özgür Özel'e dair bir şeyler var. Bundan dolayı bir şey yapamıyor.' şeklinde dönüş yapınca ben de kendisiyle irtibatı kestim."

Aralık 2025'ten itibaren Yalım'ın şoförü tutuklu şüpheli Murat Altınkaya'nın kendisinin yanına gelip gittiğini ve Yalım'ın insanları gasbettiği, devleti dolandırdığına ilişkin konuşmalar yaptığını iddia eden tanık A.K, şunları kaydetti:

"Murat Altınkaya, bana 2025 yılı Eylül aylarında Özkan Yalım'la Uşak'ta faaliyet gösteren iş insanı M.Ç'nin yanına gittiklerini, Yalım'ın M.Ç'ye CHP'den milletvekilliği vaadinde bulunduğunu, genel merkezle görüşerek milletvekilliği işini organize edeceğini, bunun için de M.Ç'nin Özgür Özel'e teslim edilmek üzere genel merkeze 20 milyon liraya tekabül edecek kadar nakit dolar para vermesi gerektiğini, daha öncesinde Yalım'la M.Ç'nin bu konularda konuşarak milletvekilliği ve para miktarında anlaştıklarını, M.Ç'nin de hazırladığı 20 milyon liraya karşılık gelen dolarları nakit olarak kendilerine iş yerlerinde teslim ettiğini söyledi. Altınkaya, M.Ç'nin tekstil işiyle uğraştığını, Yalım'la birlikte battaniye içerisindeki paraları teslim alarak oradan ayrıldıklarını, sonrasında Yalım'ın paraları battaniye içerisinden çıkardığını, battaniyeyi kendi istasyonlarından birine bıraktıklarını, akabinde Yalım ile birlikte Ankara'ya doğru yola çıktıklarını, önce CHP Genel Merkezi'ne uğradıklarını, Yalım'ın arabadan parayı aldığını ve birlikte Özgür Özel'in özel kaleminin yanına gittiklerini, Yalım'ın parayla birlikte Özel'in makam odasına girdiğini, kendisinin de dışarıda beklediğini, bir süre sonra Yalım'ın paraları Özel'in odasında bırakarak dışarıya çıktığını dile getirdi."

40 milyon lirayla şüpheli Cihan Aras adına daireler satın alındığı iddiası

Tanık A.K, Altınkaya'nın sonrasında yaklaşık 1 hafta boyunca Yalım'la birlikte Ankara'da kaldıklarını, bu süreçte Yalım'ın şirketlerine ait hesaplardan parça parça olacak şekilde yaklaşık 40 milyon lira nakit para çektiğini, bu paralarla şüpheli Cihan Aras adına farklı daireler satın aldıklarını, sonrasında Uşak'a birlikte dönüş yaptıklarını söylediğini anlattı.

Altınkaya'ya bu konuyla ilgili şikayetçi olması gerektiğini söylediğini ifade eden A.K, "Ancak Murat Altınkaya, bana Uşak Cumhuriyet Başsavcılığında Özkan Yalım'la ve CHP ile yakınlığı olan bir savcının bulunduğunu, şikayet için gitmesi halinde Yalım'ın hemen haberinin olacağını, bu yüzden tedirgin olduğu için şikayetçi olamadığını söyledi. Hatta Altınkaya bana Sayıştay'dan yetkililer geldiğinde bana anlattığı konunun aynısını Sayıştay yetkililerine de anlattığını ancak gelen bu Sayıştay yetkililerinin akşam Yalım tarafından ağırlandığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Tanık A.K, Uşak'taki bir ilçe emniyet müdürünün kızının düğününün Yalım'a ait gece kulübünde yapıldığını, Yalım'ın yakın olduğu emniyet müdürüne "A.K'nin istasyonunda yaşananlardan dolayı birçok polis görevden alındı, bu adamı niye buradan göndermiyorsunuz? Hala burada iş yapıyor." dediğini, Yalım'ın bunun karşılığında 4 milyon lira değerinde araç hediye edeceğini söylediğini Altınkaya'nın kendisine anlattığını öne sürdü.

"Yalım, kendisiyle anlaşamayan insanları M.Ö. isimli kişi üzerinde tehdit ettirmekte"

Uşak Belediyesi'ne bağlı Kayaağıl Termal Tesisleri müdürü M.Ö'nün Yalım'ın tetikçiliğini yapan kişi olduğunu iddia eden tanık A.K, şunları söyledi:

"Özkan Yalım kendisiyle anlaşamayan iş adamı, gazeteci, personel yahut müdürleri M.Ö. isimli kişi üzerinden tehdit ettirmekte, şantaj yaptırarak yıldırmaya çalışmaktadır. 30 Kasım 2025'te Uşak'ta gazetecilik yapan İ.E.K. ve 2 avukatımla birlikte bir lokantada yemek yedik. Yemekten çıktıktan yaklaşık 5 dakika sonra İ.E.K. beni arayarak 2 kişinin kendisine saldırdığını, kendisini darbettiğini, 1 kişinin de bunları videoya kaydettiğini söyledi. Sonrasında ben onun yanına gittim, polisleri aradım ve konuya ilişkin gerekli rutin işlemler yapıldı. Bu darp olayından sorumlu olarak yakalanan 2 şahıs İ.E.K'ye saldırı talimatını benim verdiğim yönünde ifade verdiler. Bu işi organize eden de yine M.Ö. isimli şahıstır. Bu 2 şüphelinin avukatlığını Özkan Yalım'ın avukatları yapmaktadır."

Tanık A.K, ifadesine söyle devam etti:

"Yalım'ın avukatı B.D. isimli kişiyi aradım. Avukat bana telefonda, 'Sen bu kişileri çok hafife alıyorsun, o çocuklar içeriden çıkar çıkmaz ilk vuracakları kişi sensin.' dedi. Yine aradığım Y.B.E. isimli avukat da bana aynı şekilde onları çok hafife aldığımı, bu çocukların beni de vuracaklarını söyledi. Ben de bunun üzerine bir daha irtibata geçmedim. Murat Altınkaya bana bu konuyla alakalı bildiklerini anlattı. İ.E.K'nin dövdürülmesi talimatının Özkan Yalım tarafından M.Ö'ye verildiğini, M.Ö'nün çocukları kullanarak bu işi yaptırdığını, çekilen videonun M.Ö'ye, oradan da Yalım'a ulaştığını, M.Ö'nün 'Senin verdiğin işi hallettim.' şeklinde bilgi verdiğini Murat Altınkaya bana bizzat anlattı."