Konyaspor\'a elenen Fenerbahçe\'de iki yıldız isim birbirleriyle tartıştı

21.04.2026 23:34
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi uzatma bölümünde penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Maç sonunda sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ile Milan Skriniar arasında kısa bir tartışma yaşandı. Brezilyalı oyuncu Fred'in araya girmesiyle iki oyuncu arasındaki tansiyon düştü.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında heyecan dolu anlar yaşandı. TÜMOSAN Konyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 120+2'de bulduğu golle devirerek adını son dörde yazdırdı.

GUENDOUZI VE SKRINIAR ARASINDA GERGİNLİK

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde sinirler gerildi. Elenmenin verdiği üzüntüyle Fenerbahçeli futbolcular arasında tansiyon yükseldi. Sarı-lacivertli ekibin iki yıldızı Matteo Guendouzi ve Milan Skriniar arasında kısa süreli sert bir tartışma yaşandı.

FRED ARAYA GİRDİ

İki oyuncu arasındaki gerginliğin daha ileri bir boyuta taşınmasını ise takımın tecrübeli ismi Fred engelledi. Brezilyalı yıldızın araya girerek takım arkadaşlarını sakinleştirmesiyle olay büyümeden yatıştırıldı. Fenerbahçeli oyuncular üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
