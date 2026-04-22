Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle A.A. (48) hakkında işlem başlattı. Şüpheli, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen A.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından tutuklandı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?