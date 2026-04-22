Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

22.04.2026 12:01
Alanya’da sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan A.A., “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla tutuklandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle A.A. (48) hakkında işlem başlattı. Şüpheli, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı.

İKİ SUÇTAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen A.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarından tutuklandı.

Kaynak: DHA

