Miss Turkey yarışmacısı "Mutluluğu buldum" diyerek yeni işini paylaştı

Mütercim-tercümanlık mezunu ve geçmişte Miss Turkey yarışmasına katılan bir kadın, işsizlik sürecinin ardından farklı bir meslekle hayatına yön verdi. Uzun süre iş arayışında sonuç alamayan genç kadın, sonunda bir fırında tezgâhtar olarak çalışmaya başladı.

Yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaşan kadın, dikkat çeken ifadeler kullandı. Paylaşımında, “Mütercim tercümanlık mezunu eski Miss Turkey’sindir ama 7 ay işsiz yattıktan sonra fırında tezgahtar olup mutluluğu esnaflıkta bulmuşsundur” sözlerine yer verdi.

Genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı tarafından hem destek hem de farklı yorumlar aldı.