Bir taraftarın Sadettin Saran\'a istifa çağrısı yapmasının ardından kavga çıktığı iddia edildi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında heyecan dolu anlar yaşandı. Sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden TÜMOSAN Konyaspor, nefes kesen mücadelenin uzatma bölümlerinde bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

SADETTİN SARAN'A OLAY YARATAN ÇAĞRI

Maçın ardından stadyumu terk etmeye hazırlanan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı. Takımın elenmesine ve sergilenen futbola tepki gösteren bir taraftarın Saran’a yönelik, ''Daha ne olması gerekiyor istifa etmen için?'' diye seslenmesi üzerine ortamın bir anda gerildiği iddia edildi.

KAVGA ÇIKTI İDDİASI

Sözlü sataşmanın ardından Fenerbahçeli yöneticiler ile taraftarlar arasında sözlü münakaşa ve kısa süreli bir gerginlik yaşandığı öne sürüldü.