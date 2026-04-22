Venezuela\'da Hapishane İsyanı: 5 Mahkum Öldü

Venezuela'nın Miranda eyaletindeki yüksek güvenlikli Yare Cezaevi'nde mahkumlar arasında çıkan tartışma isyana dönüştü.

5 MAHKUM ÖLDÜ

Venezuela Cezaevi Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, olayda 5 mahkumun yaşamını yitirdiği, isyanın kesin nedenlerinin belirlenmesi amacıyla başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Venezuela Cezaevleri Gözlemevi (OVP), Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada ise cezaevinde düzensiz bir durumun sürdüğü ve aile ziyaretlerinin askıya alındığı kaydedildi.

KOMİSYON GÖREVLENDİRİLDİ

Kamu Bakanlığı tarafından yayımlanan kısa açıklamada da "olayın aydınlatılması ve mahkumların haklarının güvence altına alınması" amacıyla bir komisyonun görevlendirildiği duyuruldu.