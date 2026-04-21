Fenerbahçe taraftarından Domenico Tedesco\'ya istifa çağrısı

21.04.2026 23:22
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında uzatmalara giden maçta Konyaspor, 120+2'de attığı golle Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertliler bu skorla birlikte kupaya veda etti. Maç sonunda sarı-lacivertli taraftarlar teknik direktör Domenico Tedesco'yu istifaya davet etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında nefes kesen bir mücadele geride kaldı. Konyaspor, 120 dakika boyunca gol sesi çıkmayan maçta Fenerbahçe’yi uzatmalarda devirerek adını yarı finale yazdırdı.

FENERBAHÇE 120+2'DE YIKILDI

Maç boyunca her iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendirmekte zorlanırken, mücadelenin normal süresi golsüz sona erdi. Uzatma dakikalarında da dengenin bozulmadığı maçta, tam penaltı atışlarına gidileceği düşünülürken sahneye Konyaspor çıktı. So anlarda penaltı kazanan Konyaspor, 120+2'de attığı golle skoru 1-0’a getirdi. Kalan saniyelerde Fenerbahçe’nin baskısı sonuç vermeyince, yeşil-beyazlılar bu galibiyetle yarı finale yükselen taraf oldu.

TEDESCO'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Fenerbahçe cephesinde ise mağlubiyetin faturası teknik direktör Domenico Tedesco’ya kesildi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, maç sonunda binlerce mesaj paylaşarak Domenico Tedesco'yu istifaya çağırdı. 

Domenico Tedesco, Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Galatasarayı yen bize yeter kadın basketbol takımı Avruda şampiyon oldu. (: daha ne isteyelim. 0 1 Yanıtla
  • Sedat Durmuş Sedat Durmuş:
    Federasyon şimdi hesap yapıyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi
Fenerbahçe, 120+2'nci dakikada yıkıldı! Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
Trump: İran ile ateşkesi süresiz uzatıyorum
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor! Barış görüşmeleri iptal oldu
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı
Advertisement
