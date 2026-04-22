Okul Çevresinde Kesici Alet Satışı: Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde okul çevrelerinde kesici ve delici alet satışı yaptığı belirlenen şüpheli yakalanırken, çok sayıda bıçak ve çeşitli ürün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Gazipaşa ilçesinde okul çevrelerinde kesici ve delici alet satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda bölgede önleyici devriye faaliyetleri artırıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde F.D. isimli şüpheli şahıs yakalanırken, satışa sunduğu malzemeler üzerinde yapılan kontrolde çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan aramada 5 adet kelebek bıçak, 9 adet sustalı bıçak, 6 adet muşta, 21 adet çakı, 6 adet bıçak, ayrıca 27 adet saat, 19 adet gözlük ve 9 adet tıraş makinesi ele geçirildi. Söz konusu malzemelere el konuldu. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA