''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım - Son Dakika
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

\'\'Arda Güler\'i sevmiyor\'\' denen Mbappe\'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım
22.04.2026 21:55
La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, Alaves'i 2-1 mağlup ederken, Arda Güler, Kylian Mbappe'nin golünde asist yapmayı başardı. Real Madrid'in Fransız yıldızı Mbappe, ''Arda Güler'i sevmiyor'' iddialarına cevap verircesine bir paylaşım yaparak tartışmalara son noktayı koydu.

Real Madrid’in dünyaca ünlü Fransız yıldızı Kylian Mbappe, son dönemde sosyal medyada yayılan " Arda Güler'i sevmiyor, Arda Güler ile araları bozuk" iddialarına saha yaptığı paylaşımla son noktayı koydu.

ASİST ARDA'DAN, GOL MBAPPE'DEN

La Liga’nın 33. haftasında Santiago Bernabeu’da Alaves’i konuk eden Real Madrid, sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Maçın 30. dakikasında sahneye çıkan Arda Güler, şık bir asistle Kylian Mbappe’yi golle buluşturdu. İkilinin golden sonraki samimi kutlaması dikkatlerden kaçmadı.

''BENİM KÜÇÜK KARDEŞİM''

Maçın ardından Fransız yıldız, Arda Güler ile olan bağını sosyal medya üzerinden tüm dünyaya ilan etti. Arda ile birlikte gol sevinci yaşadığı bir kareyi paylaşan Mbappe, fotoğrafa "Benim küçük kardeşim" notunu düştü. Ayrıca milli yıldızın kendisiyle ilgili yaptığı bir paylaşımı da kendi hikayesine ekleyerek aralarındaki buzların eridiğini, aksine çok yakın olduklarını kanıtladı.

''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

Son Dakika Spor ''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi Sayıştay Daire Başkanlığına Ömer Burhanlı seçildi
Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi

21:46
Mauro Icardi’nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
20:53
Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı
Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı
20:51
Uşak Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
20:32
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
19:56
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 22:16:38. #7.13#
SON DAKİKA: ''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım - Son Dakika
