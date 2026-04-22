Nijerya'nın Borno eyaletinde terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği silahlı saldırıda 11 kişi öldü. Ordunun düzenlediği operasyonlarda ise 30 terörist etkisiz hale getirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ISWAP üyeleri Borno'ya bağlı Askira Uba bölgesinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Öte yandan Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Borno'da ISWAP'a yönelik operasyonlar düzenlediği belirtildi. Açıklamada, operasyonlarda 30 teröristin öldürüldüğü, onlarca teröristin yaralandığı kaydedildi.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da terör örgütü ISWAP'ın saldırısında 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
