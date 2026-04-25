90+5'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar - Son Dakika
90+5'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar

90+5\'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13\'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar
25.04.2026 16:54
İngiltere 5. Lig son hafta maçında 90+5'te attığı golle şampiyonluk kutlamaları yapan Rochdale, York City karşısında 90+13’te gol yedi ve maç 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte puanını 108'e çıkaran York City şampiyon oldu. Rochdale ise 106 puanda kaldı.

İngiltere 5. Lig'de 46 ve son hafta maçında 105 puanlı Rochdale ile 107 puanlı York City, şampiyonluk mücadelesinde karşı karşıya geldi. Crown Oil Arena'da oynanan mücadelede futbol tarihinde unutulmayacak anlar yaşandı. 

ROCHDALE'NİN 90+5'TE ATTIĞI GOLLE STAT COŞTU

Mücadelenin 90 dakikasında henüz gol sesi çıkmazken, maçın sonuna 6 dakika eklenen uzatma anlarında inanılması güç şeyler yaşandı. Şampiyonluk için bastıran Rochdale, maç başından bu yana aradığı golü 90+5'nci dakikada Emmanuel Dieseruvwe ile buldu. Bu golün ardından futbolcular, teknik heyet ve tribünler adeta sevinçten çıldırdı. Şampiyonluk sevinci yaşayan tribünlerden yüzlerce kişi sahaya inerek atılan golü oyuncularla kutladı. 

90+13'TE DRAMATİK SON

Golün ardından futbolcular oyun alanına dönerken, sahaya giren taraftarlar da tribüne çıktı. Oyunun yeniden başlamasıyla birlikte takım olarak rakip kaleye hücum eden York City, yaşanan karambol sonrası skoru dengeleyen golü 90+13'te Josh Stones ile attı. Bu kez tribünlerde büyük bir sessizlik oluşurken, konuk ekibin oyuncuları ve teknik heyeti sahada şampiyonluk turu attı. Oyunun yeniden başlamasıyla birlikte maç sona ererken, yıllarca unutulmayacak şampiyonluk maçında istediğini alan taraf York City oldu. 

108 PUANLA ŞAMPİYONLUK

Bu sonuçla birlikte 106 puana ulaşan Rochdale, ligi ikinci sırada noktaladı. Puanını 108 yaparak şampiyon olan York City ise bir üst lige yükseldi. 

Son Dakika Spor 90+5'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar - Son Dakika

SON DAKİKA: 90+5'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar - Son Dakika
