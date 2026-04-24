İlahiyatçı Necmettin Nursaçan yeniden evlendi

Geçtiğimiz yıl eşini kaybeden ünlü ilahiyatçı Necmettin Nursaçan, 86 yaşında yeniden evlendi.

NURSAÇAN'IN AİLESİNDEN DESTEK AÇIKLAMASI

Nursaçan’ın çocukları Tahir, Şemsettin ve Mahmut Nursaçan, konuya ilişkin ortak bir açıklama yaparak babalarının bu kararına tam destek verdiklerini belirtti. Ailece bu evliliği onayladıklarını ifade eden evlatları, babalarının bu yeni döneminde yanında olduklarını vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Necmettin Nursaçan, ömrünü İslam'a, ilme ve toplumsal irşada adamış, nezaket ve zarafetiyle tanınan mümtaz bir kanaat önderidir. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı ve Kayseri İl Müftülüğü gibi makamlarda bulunduğu dönemlerde, sadece görevini yapmakla kalmamış; binlerce insanın gönlüne dokunmuş, kürsüleri ve camileri birer eğitim yuvası haline getirmiştir. O, sadece bir din görevlisi değil, yazdığı eserler ve yaptığı konuşmalarla toplumu aydınlatan, İslam'ın hoşgörü ve merhamet mesajını kuşaklara aktaran bir müderristir. 86 yıllık ömrünün her anını, Allah'ın rızasını ve millete hizmeti gaye edinerek geçirmiştir.

"BİZ EVLATLARININ ORTAK İRADESİ VE KARARI"

Kıymetli Dostlar, bugünlerde babamız hakkında sosyal medya mecralarında yer alan ve gerçeği yansıtmayan yorumları derin bir teessürle takip ediyoruz. Özellikle ifade etmek isteriz ki; babamızın yeniden evlilik kararı, onun kendi şahsi tasarrufu değil, 86 yaşındaki bir çınarın, hayatının bu hassas dönemini çok daha huzurlu, sağlıklı ve bakımlı geçirebilmesi adına biz evlatlarının ortak iradesi ve kararıdır. Bizler, evlatları olarak babamızın her türlü ihtiyacını karşılamayı bir vecibe biliyoruz; ancak onun günlük yaşamındaki bakımını, manevi huzurunu ve düzenini en sağlıklı şekilde sağlamak adına, aile meclisimizde yaptığımız istişareler sonucunda bu adımı atmayı uygun gördük.

"BABAMIZIN YALNIZ KALMAMASI EVLATLIK GÖREVİDİR"

Bizim için babamızın yalnız kalmaması, en iyi şartlarda bakılması ve huzurlu olması bir 'evlatlık görevidir'. Bu karar, tamamen ailemizin bilgisi ve rızası dahilinde, babamızın refahını amaçlayan insani bir tasarruftur. Allah'ın emrine ve yürürlükteki kanunlara uygun olan bu meşru durum hakkında başkalarının söz söylemesi, ne ahlaki ne de vicdani bir zemine oturmaktadır. Bu döneminde muhterem babamızın huzuru için aldığımız bu kararı dedikoduya ve haksız ithamlara konu etmek; sadece bizleri değil, babamızın yıllarını vakfettiği hizmetleri de incitmektedir.

Bir ömrü millete hizmetle geçmiş, saygın bir ilim insanının mahremiyetine ve biz evlatlarının almış olduğu karara gösterilecek saygı, aslında bu milletin değerlerine gösterilen bir hürmettir. Ailemizin kararı üzerinden yapılan her türlü haksız yorumun, ilahi adalet katında bir hesabı olduğunu hatırlatmak isteriz. Bizler babamızın yanındayız ve onun huzuru için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."