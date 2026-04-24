Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 17 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 17 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ordu, saldırıya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bölgede teröristlere yönelik operasyon başlattı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.