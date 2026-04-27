Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti
Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato ilan etti

27.04.2026 13:24
Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Otobüs Seyahat ve bağlantılı şirketler için 3 aylık geçici konkordato mühleti verdi. Sürecin takibi için üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi. Mahkeme ayrıca alacaklılara, kararın ilanından itibaren 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanıdı. Bu sürede konkordato şartlarının oluşmadığı ileri sürülerek talebin reddi istenebilecek.

Mahkemenin kararı kapsamında Kale Seyahat’in yanı sıra Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük, Çelebiler Turizm Otomotiv, Grandtur Turizm ve Kale Express Seyahat şirketleri de geçici konkordato sürecine dahil edildi.

Konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağının değerlendirilmesi amacıyla, alacaklı sayısı ve borç miktarı dikkate alınarak Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Mahkeme, alacaklılara da önemli bir uyarıda bulundu. İcra ve İflas Kanunu’nun 288’inci maddesi uyarınca, geçici mühlet kararının Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nda yayımlanmasının ardından alacaklıların 7 gün içinde mahkemeye başvurarak konkordato talebine itiraz edebileceği belirtildi.

Bu süreçte alacaklıların, konkordato verilmesini gerektiren şartların bulunmadığını delilleriyle birlikte sunarak talebin reddini isteyebileceği ifade edildi.

    Yorumlar (1)

  Ali Kublay:
    En ucuza ben taşırım diyenler hep bstiyor
