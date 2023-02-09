Son Dakika Scooter Haberleri

17:24 İstanbul Valiliği'nden kritik 'motokurye' kararı: Saat kısıtlaması geldi! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 18.00'dan sonra motokurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyeceğini açıkladı.

19:24 Ninebot D18e scooter inceleme! Trafikten kurtaran ve uzaktan yönetilebilen Segway Ninebot D18e scooter inceleme videosu sizlerle. Ninebot D18e özellikleri neler?

09:49 İstanbul'da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi İstanbul'da dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi Denetimler esnasında scooter ile köprüden geçmeye çalışan 2 genç kıza cezai işlem uygulandı İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

18:13 Kadıköy'de kaldırımları işgal eden motosikletlere 'kente karşı suçtur' yazılı etiket asıldı Kadıköy'de kaldırımları işgal eden motosikletlere 'kente karşı suçtur' yazılı etiket asıldı Kadıköy Belediyesi 'kaldırımları özgürleştirmek' adına denetim yaptıİSTANBUL Kadıköy Belediyesi ekipleri geçtiğimiz gün Başkan Şerdil Dara Odabaşının sosyal medya hesaplarından yaptığı...

18:13 Kadıköy'de kaldırımları işgal eden motosikletlere 'kente karşı suçtur' yazılı etiket asıldı Kadıköy'de kaldırımları işgal eden motosikletlere 'kente karşı suçtur' yazılı etiket asıldı Kadıköy Belediyesi 'kaldırımları özgürleştirmek' adına denetim yaptıİSTANBUL Kadıköy Belediyesi ekipleri geçtiğimiz gün Başkan Şerdil Dara Odabaşının sosyal medya hesaplarından yaptığı...

14:47 Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy'de Kaldırımları İşgal Eden Motosikletlere Karşı Denetim Yaptı: "Kaldırımları Özgürleştireceğiz ve Yayaların Geçişine... Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, zabıta ekipleriyle birlikte, kaldırımlarda yaya geçişini engelleyen motosikletler, reklam panoları, masa ve sandalyelere karşı denetim yaptı. Kaldırımları işgal eden motosikletlerin üzerine “Aracınızla yaya kaldırımını işgal etmek kente karşı suçtur” etiketleri asan Odabaşı, “Biz kaldırımları özgürleştireceğiz ve yayaların geçişine engel hiçbir şey olmayacak. Motosiklet, inşaat demiri, belediyenin koymuş olduğu reklam panoları, altyapı kurumlarının koymuş olduğu santraller, masa ve sandalyelerin hepsini kaldıracağız” dedi.

17:23 İstanbul'da scooter tartışması büyüyor! Üç firma İstanbul'dan çekildi! İBB UKOME toplantısında verilen karara göre üç firma İstanbul piyasasından ayrıldı. Bu sayede 8 bin 234 scooter artık İstanbul'da olmayacak.

14:06 Scooter kullanan Dilara Gül'ün ölümüne ilişkin davada bilirkişi Gül'ü asli kusurlu buldu Scooter kullanan Dilara Gül'ün ölümüne ilişkin davada bilirkişi Gül'ü asli kusurlu buldu Şişli'de scooter kullanan Dilara Gül'e çarparak ölümüne neden olan sürücünün yargılandı davada bilirkişi raporu geldi.

15:23 Ninebot F40 inceleme! Ulaşım anlamında artık birçok kişi elektrikli scooter modellerini tercih ediyor. Trafikten kurtaran ve uzaktan yönetilebile…

13:23 Scooter kullananlara kötü haber: İki yeni yasak yolda! Son ortaya çıkan bilgilere göre Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, son yıllarda bir hayli popüler olan scooterlara iki yeni yasak getiriyor.

01:24 Scooter firmaları belediye ile görüştü! İlk açıklama İstanbul Kadıköy'de belediye ekiplerinin kaldırım üzerinde bulunan scooterları toplaması sonrasında firmalar belediye ile görüştü.

13:58 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Kadıköy'de kaldırımları işgal eden tüm materyalleri kaldıracağız" Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: "Kadıköy'de kaldırımları işgal eden tüm materyalleri kaldıracağız"İSTANBUL Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kaldırımları işgal ettiği ve vatandaşların yol güzergahlarını engellediği gerekçesiyle toplatılmasına kararı verilen scooterların...

20:06 Kadıköylülerden "Söğütlüçeşme Projesi" Tepkisi: "Birilerinin Bu Projenin Vahşetini Fark Etmesi İçin Mutlaka Bir Facianın Yaşanması mı Gerekiyor?" Kadıköy Kent İnisiyatifi üyeleri, Söğütlüçeşme’de, AKFEN Holding ve TCDD iş birliğiyle başlatılan “viyadük inşaatı ve çevre düzenlemesi” adı altındaki 108 dükkânlık projeyi inşaat alanı önünde protesto etti. İnşaatın, çevredeki kaldırımları da işgal ettiğine dikkat çekmek için alandan Marmaray durağına kadar yürüyüş yapmak isteyenleri ise polis engelledi. İnisiyatiften Gülsün Gökalp, “Bu proje, Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren’in halihazırda kullandığı viyadük için büyük bir tehdit yaratmaktadır. Birilerinin bu projenin vahşetini ve insan hayatına kasteden bu durumunu fark etmesi için mutlaka bir facianın yaşanması mı gerekiyor” dedi.

17:14 Çin'in Elektrikli Otomobilleri ve Scooter'ları Küba Sokaklarında Boy Gösteriyor Küba'da binlerce insan, adanın ulaşım sistemine ağır bir darbe indiren yakıt kıtlığı ve sıkılaşan ABD ekonomik yaptırımları nedeniyle Çin'in elektrikli otomobillerini ve scooter'larını kullanmaya başladı.

15:23 Scooter'ların toplanması hakkında BinBin'den açıklama! İstanbul Kadıköy'de belediye ekiplerinin kaldırım üzerinde bulunan scooter'ları toplaması sonrasında BinBin'den açıklama geldi.

19:45 Kadıköy Belediyesi kaldırımdaki scooterları topladı - Kadıköy Belediyesi kaldırımdaki scooterları topladı Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ilçedeki elektrikli scooter yoğunluğuyla ilgili geçtiğimiz gün açıklamada bulunmuştu.

19:20 Paris'te elektrikli scooterlar için 2 Nisan'da referandum yapılacak - Paris'te elektrikli scooterlar için 2 Nisan'da referandum yapılacak Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooter kullanımı ile ilgili 2 Nisan'da referandum düzenlenecek.

14:51 Kadıköy Belediyesi, Scooterları Kaldırmaya Başladı. Odabaşı: "Kadıköy'ü Yayaların Rahat Ulaşabildiği Bir Kent Haline Getirmeye Kararlıyız" Kadıköy Belediyesi ilçedeki kaldırımları işgal eden scooterları bu sabah kaldırmaya başladı. Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Sooterlarla ulaşım ihtiyacını gideren vatandaşlarımızla, gençlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Ama bu firmaların artık kendilerine bir düzen vermesi gerekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu park alanları var. Bu park alanlarını işaretleyerek oraya park ettirebilirler. Gelişigüzel park ettiremezler. Kaldırımlardan her şeyi kaldırarak Kadıköy'ü yayaların rahat ulaşabildiği bir kent haline getirmeye kararlıyız" dedi.

13:09 "Kadıköy'de bisiklet yolları ve scooter sayısı arttırılması gerekiyor" Türkiye'de mikromobilite çözümlerinin kamu yararına insan ve çevre dostu olarak geliştirilmesi için çalışmalar yapan Ulusal Mobilite Platformu, Kadıköy ilçesinde scooterların kaldırılması yönünde başlayan tartışmalar ışığında, ilçedeki scooter kullanımına yönelik önemli verileri derledi.

12:21 KADIKÖY'DE KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN SKUTERLAR TOPLANMAYA BAŞLADI Kadıköy'de belediye ekipleri yayaların haklarını korumak ve kanunundaki maddeyi uygulamak amacıyla kaldırım üzerinde bulunan skuterları toplayarak cezai işlem uyguladı.

12:06 Dün açıklandı, bugün hayata geçti! Kadıköy'de skuterlar toplanmaya başlandı Kadıköy'de belediye ekipleri yayaların haklarını korumak ve kanunundaki maddeyi uygulamak amacıyla kaldırım üzerinde bulunan skuterları toplayarak cezai işlem uyguladı. Bugün 17.00'a kadar sürecek olan denetimde şimdiye kadar 80 adet skuter belediye ekipleri tarafından toplanırken 60 adet scooter ise firma yetkilileri tarafından oldukları yerden kaldırıldı. Toplanan skuterlar kapsamında toplamda 49 bin 360 TL cezai işlem uygulandı.

12:06 KADIKÖY'DE KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN SKUTERLAR TOPLANMAYA BAŞLADI Kadıköy'de belediye ekipleri yayaların haklarını korumak ve kanunundaki maddeyi uygulamak amacıyla kaldırım üzerinde bulunan skuterları toplayarak cezai işlem uyguladı.

23:23 Elektrikli scooterlar için toplama kararı: Martı CEO'sundan açıklama! Kadıköy Belediyesi tarihi bir karar: Kamu düzenini bozan elektrikli scooterlar tek tek toplatılacak! İşte detaylar...

15:59 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, Scooter Şirketlerini Uyardı: "Kaldırımların Üzerinde Bulunan Tüm İşgalleri Kurallar Çerçevesinde Sınırlama Kararı... Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kaldırımları işgal eden scooterları toplamaya başlayacaklarını ve cezai işlem uygulayacaklarını açıkladı. Odabaşı, “Kaldırımların üzerinde bulunan tüm işgalleri kuralları çerçevesinde sınırlama kararı aldık. Sanmasınlar ki biz sadece kaldırım işgallerinde scooterları önceliklendirdik. Aynı şekilde masa-sandalyeleri kendilerine tahsis edilen alanın dışına çıkan her yerde bunları da toplayacağız. Reklam panoları eğer yayanın kaldırımda gitmesini engelliyorsa bunları da alacağız” dedi.

14:08 Scooterlarla ilgili önemli karar! Kadıköy'de kaldırımı işgal eden tüm scooterlar toplatılacak Kadıköy'de kullanımı oldukça yaygın olan scooterların kaldırımları işgal etmesi vatandaşların tepkisini çekti. Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Kaldırımı işgal eden tüm scooterları topladığımızı göreceksiniz, sözde kalmayacak" dedi.

14:39 Paris'te scooter kullanımının yasaklanması için referandum yapılacak Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooter kullanımının devam etmesi ya da yasaklanması kararının alınması için referanduma gidilecek. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo 2 Nisan'da yapılacak.

14:01 Scooter kazasında çocuklarını kaybeden gözü yaşlı aileler en ağır cezayı istedi Scooter kazasında çocuklarını kaybeden gözü yaşlı aileler en ağır cezayı istedi -İlk duruşmada mahkeme sürücünün tutukluluk halinin devamına karar verdi -Gözü yaşlı anne Sevim Kayahan: -"O sürücü 50 kilometre hızla gidiyor olsaydı çocuklarımız şu an yanımızda ve biz burada olmayacaktık" -Anne...

17:17 Dacia'ya iki ödül birden! Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından düzenlenen 2022 Satış ve İletişim Ödülleri’nin verildiği törende Dacia iki ayrı ödülün sahibi oldu.

15:35 Antalya'da scooterlar 50 kilometre hızın üzerinde yollarda kullanılamayacak Antalya'da scooterlar 50 kilometre hızın üzerinde yollarda kullanılamayacak Sürüş hızı ise 25 kilometreden 20 kilometreye düşürüldü Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç: "50 kilometre altında hız sınırının olduğu yerlerde kullanılmasını istiyoruz"...

12:02 Sakarya'da 2022 yılı böyle geçti Sakarya'da geride bırakılmaya hazırlanılan 2022 yılında siyasetten spora, asayişten ekonomiye birçok önemli olay yaşandı.

10:41 Bozuk paralarını yanına alıp scootera bindi, yolda poşet yırtılınca hepsi yere döküldü Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kumbarasındaki paraları da alıp scootera bindi. Yolda poşetin yırtılması ile tüm paralar etrafa döküldü.

14:21 Eskişehir'in Yayalaştırılmış Bölgelerinde Araç Denetimleri Sürüyor Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Zabıta Dairesi ekipleri, araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmış yollarda motosiklet, elektrikli bisiklet ve scooter kullanımına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

19:23 Jandarma'dan sürücülere reflektif yelek dağıtımı Jandarma'dan sürücülere reflektif yelek dağıtımı Foça İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Trafik ve Yenifoça Jandarma Kakakol Komutanlığı ekipleri, sürücüleri bilinçlendirmek, görünürlüklerini artırmak, meydana gelebilecek kazaları engellemek amacıyla motosiklet, elektrikli bisiklet, bisiklet...

08:50 Foça Jandarma'dan sürücülere reflektif yelek dağıtımı Foça İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Trafik ve Yenifoça Jandarma Kakakol Komutanlığı ekipleri, sürücüleri bilinçlendirmek, görünürlüklerini artırmak, meydana gelebilecek kazaları engellemek amacıyla motosiklet, elektrikli bisiklet, bisiklet ve scooter kullanıcısı 70 kişiye reflektif...

10:12 Dinçer Lojistik Demo Day'de kazananlar belli oldu Teknolojiyi odağına alan iş modelleri ile birlikte sektörünün en inovatif şirketi olma motivasyonuyla çalışan Dinçer Lojistik bu yıl ikincisini düzenlediği startup Demo Day finalinde kazananlar belli oldu.

10:21 Kaldırımda yayalara geçit yok Eskişehir'de kaldırımlara sıralı halde park eden scooterlar, motosikletler ve bazı işletmelerin kaldırımlara eşya koyması yaya ulaşımını oldukça zorlaştırıyor.

11:20 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapımı süren demir yolu yatırımları 27 milyar dolara ulaştı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak halihazırda 13 projede toplam 177,3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının inşaatının devam ettiğini belirterek, "Şu anda devam eden demir yolu yatırımlarımızın bütçesi tam 27 milyar dolardır.

13:16 R25 Kadınlar Kupası'nda ödüller sahibini buldu Kadınları pist yarışlarıyla buluşturan R25 Kadınlar Kupası’nda sezonun en başarılı isimleri ödüllerine kavuştu.

22:49 Saniyeler içinde 2 kez ezilen scooter sürücüsü mucizevi şekilde kurtuldu İspanya'da meydana gelen kazanın görüntülerinde scooter sürücüsünün bir aracın altında 2 defa ezildiği anlar yer aldı. Kazazedenin mucize bir şekilde burnu bile kanamadı.

09:58 İki Eylül Caddesi'nde yasağı umursayan yok İki Eylül Caddesi'nde yasağı umursayan yok Araç ulaşımına kapalı yolda motosiklet, scooter ve üç tekerlekli yük ve eşya taşıyıcı araçları tehlike oluşturuyor Yayalar için büyük tehlike oluşturan araç trafiği zaman zaman kazalara sebep oluyor Eskişehir'de yoğun olarak yayaların kullandığı ve...

09:55 Araç kiralama sektöründe büyümenin 2023'te devam etmesi bekleniyor Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, 2023'te hem operasyonel araç kiralama hem de kısa dönem araç kiralama sektörünün büyümeye devam edeceğini bildirdi.

19:55 BÜYÜKŞEHİR 'SKUTER FARKINDALIK ATÖLYELERİ' DÜZENLİYOR Antalya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde kullanımı çok yaygınlaşan ve daha çok gençlerin kullandığı elektrikli Skuter'ın güvenli kullanılmasını sağlamak için okullarda farkındalık atölyeleri düzenliyor.

10:31 Antalya Büyükşehir'den 'Scooter Farkındalık Atölyeleri' Antalya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde kullanımı çok yaygınlaşan ve daha çok gençlerin kullandığı elektrikli scooterların güvenli kullanımını sağlamak için okullarda farkındalık atölyeleri düzenliyor.

09:22 Dört bin yıllık teknolojide çığır açan yeni dönem! Sidney Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı Li-Ion pillere kıyasla 4 kat daha fazla enerji depolayan sodyum kükürt batarya geliştirdi.

12:47 Kaldırımlarda Scooter denetimi Kaldırımlarda Scooter denetimi 427 TL para cezası uygulanıyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Motosiklet, elektrikli bisiklet ve elektrikli Scooterlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

14:57 Tuzla'da lise öğrencileri, çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak adına düzenlenen "Sıfır Atık Ligi"nde yarışacak Tuzla Belediyesi, lise öğrencilerinin geri dönüşüm, karbon ayak izini düşürme, küresel ısınmanın yavaşlatılması konularında farkındalığını artırmak için ödüllü yarışma düzenledi. "Sıfır Atık Ligi" adındaki yarışmada en çok puan toplayan takımlar büyük ödüllere kavuşacaklar.