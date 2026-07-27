Sydney Sweeney’nin Scooter Braun tatili olay oldu: Seni takipten çıkıyorum!

28 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney, Instagram hesabından Yeni Zelanda tatiline dair kareler paylaştı. Gerçekleşen tatilde, Sweeney’nin 45 yaşındaki ünlü menajer ve yapımcı Scooter Braun ile oldukça samimi olduğu görüldü. İkilinin helikopter turu, tekne gezisi ve bungee jumping gibi aktiviteler yaptığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Ancak tatil kareleri arasında yer alan bazı detaylar hayranları çok sinirlendirdi. Güzel oyuncunun hedef atışı yaptığı anları paylaşması, takipçileri arasında avcılık tartışması başlattı. Görüntüleri gerçek kuşların avlandığı şeklinde yorumlayan bir takipçisi "Harikasın ama az önce bir kuş mu vurdun?" derken, hayvan hakları konusunda hassas olan birçok kullanıcı da "Seni takip etmeyi bırakıyorum" diyerek ünlü yıldızasitem etti. Taylor Swift başta olmak üzere müzik dünyasındaki pek çok isimle yaşadığı krizlerle tanınan Scooter Braun ile Sweeney’nin bu yakınlığı, sosyal medyadaki eleştirilerin dozunu daha da artırdı.