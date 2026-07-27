Sydney Sweeney’nin Scooter Braun tatili olay oldu: Seni takipten çıkıyorum! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sydney Sweeney’nin Scooter Braun tatili olay oldu: Seni takipten çıkıyorum!

Sydney Sweeney’nin Scooter Braun tatili olay oldu: Seni takipten çıkıyorum!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Euphoria dizisinin yıldızı Sydney Sweeney, müzik yapımcısı Scooter Braun ile çıktığı Yeni Zelanda tatilinden kareler paylaşınca sosyal medyada tepki dalgasıyla karşılaştı. Takipçileri, ünlü oyuncuyu hem Scooter Braun ile olan yakınlığı hem de paylaşımlardaki hedef atıcılığı görüntüleri nedeniyle eleştirerek takibi bırakacaklarını açıkladı.

Sydney Sweeney’nin <a class='keyword-sd' href='/scooter/' title='Scooter'>Scooter</a> Braun tatili olay oldu: Seni takipten çıkıyorum!

 28 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Sydney Sweeney, Instagram hesabından Yeni Zelanda tatiline dair kareler paylaştı. Gerçekleşen tatilde, Sweeney’nin 45 yaşındaki ünlü menajer ve yapımcı Scooter Braun ile oldukça samimi olduğu görüldü. İkilinin helikopter turu, tekne gezisi ve bungee jumping gibi aktiviteler yaptığı anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Sydney Sweeney’nin Scooter Braun tatili olay oldu: Seni takipten çıkıyorum!

Ancak tatil kareleri arasında yer alan bazı detaylar hayranları çok sinirlendirdi. Güzel oyuncunun hedef atışı yaptığı anları paylaşması, takipçileri arasında avcılık tartışması başlattı. Görüntüleri gerçek kuşların avlandığı şeklinde yorumlayan bir takipçisi "Harikasın ama az önce bir kuş mu vurdun?" derken, hayvan hakları konusunda hassas olan birçok kullanıcı da "Seni takip etmeyi bırakıyorum" diyerek ünlü yıldızasitem etti. Taylor Swift başta olmak üzere müzik dünyasındaki pek çok isimle yaşadığı krizlerle tanınan Scooter Braun ile Sweeney’nin bu yakınlığı, sosyal medyadaki eleştirilerin dozunu daha da artırdı.

Sydney Sweeney’nin Scooter Braun tatili olay oldu: Seni takipten çıkıyorum!

Sydney Sweeney, Yeni Zelanda, Euphoria, Magazin, Scooter, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Sydney Sweeney Sydney Sweeney’nin Scooter Braun tatili olay oldu: Seni takipten çıkıyorum! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
Trump’ın talimatı sonrası İran’dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk Trump'ın talimatı sonrası İran'dan ilk açıklama: Misillemeyi durdurduk
İran’dan Ukrayna’ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak
Tek başına bir takım Vargas, Brezilya’nın kabusu oldu Tek başına bir takım! Vargas, Brezilya'nın kabusu oldu

14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
14:23
Bu kadın Putin’in kabusu oldu
Bu kadın Putin'in kabusu oldu
14:15
Manavgat’ta uçuruma yuvarlanan ailede 5 kişi Konya’da toprağa verildi
Manavgat'ta uçuruma yuvarlanan ailede 5 kişi Konya'da toprağa verildi
13:38
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu 2 gözaltı var
Mezarlık katliamının nedeni belli oldu! 2 gözaltı var
13:29
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
Filenin Sultanları'na büyük ayıp! Hazırlanan tüm senaryo boşa çıktı
13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 15:01:03. #7.13#
SON DAKİKA: Sydney Sweeney’nin Scooter Braun tatili olay oldu: Seni takipten çıkıyorum! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.