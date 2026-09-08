İstanbul\'da 2 scooter sürücüsü TEM Otoyolu\'nda Sultangazi\'ye doğru tehlikeli yolculuk yaptı

İstanbul'da 2 kişi, elektrikli scooter ile TEM Otoyolu'na çıkarak kilometrelerce yol kat etti. Sultangazi istikametine ilerleyen sürücülerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 19.00 sıralarında TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki elektrikli scooterla TEM Otoyolu'na çıktı. Çıkmamaları gereken otoyolda Sultangazi istikametine doğru ilerleyen sürücüler, yoğun ve hızlı akan araç trafiğinde kilometrelerce yol kat etti.

İki scooter sürücüsü, hem kendi can güvenliklerini hem de trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Zaman zaman hızla seyreden araçların arasında ilerleyen sürücülerin kilometrelerce süren tehlikeli yolculuğu, aynı istikamette seyreden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.