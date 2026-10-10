Edirne\'de sisli ve ıslak zeminde düşen kadın scooter sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Edirne'de sisli ve ıslak zeminde düşen kadın scooter sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de sabah sis ve ıslak zemin nedeniyle scooter kullanan kadın sürücü, Şükrüpaşa Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Yoldan geçen sürücülerin yardım ettiği yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis ve ıslak zemin nedeniyle scooter kullanan kadın sürücü, Atatürk Mahallesi Şükrüpaşa Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü.
Yoldan geçen sürücüler yardıma koştu
Yere düşerek yaralanan kadına ilk olarak yoldan geçen sürücüler yardım etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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