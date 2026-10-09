Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti - Son Dakika
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Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti

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Hamid\'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını bulmak için yardım isteyen 18 yaşındaki talasemi hastası Hamit Yorulmaz'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler açıklandı. Kan değerleri ciddi şekilde düşen ve hastanede tedavi gören gence kan nakli yapıldı. Mevcut sağlık durumu nedeniyle ilik naklinin yüksek risk taşıdığı belirtilirken Müge Anlı, Hamit'in annesi Nihal Beyit'e sert sözlerle tepki gösterdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz'ın tedavisinde endişelendiren bir gelişme yaşandı. 18 yaşındaki gencin kan değerlerinin düşmesi üzerine hastanede müdahale edildi.

HAMİD YORULMAZ'IN SAĞLIK DURUMUNDA ÜZÜCÜ GELİŞME

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, biyolojik babasını bulmaya çalışan Hamid Yorulmaz'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgiler açıklandı. Talasemi hastalığıyla mücadele eden 18 yaşındaki Hamid, kan değerlerinin kritik seviyelere gerilemesi üzerine iki gün boyunca hastanede tedavi gördü. Ferritin ve kan değerlerinin ciddi şekilde düşmesi nedeniyle Hamid'e kan nakli yapıldı. Genç hastanın gün içerisinde bir ünite daha kan alacağı belirtildi. Tedavisinin ardından canlı yayına katılan Hamid, moralinin iyi olduğunu ve kendisini daha dinç hissettiğini söyledi.

Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti

İLİK NAKLİ HAMİD İÇİN RİSK TAŞIYOR

Programda Hamid'in tedavisine ilişkin kaygı verici bir bilgi daha aktarıldı. Daha önce Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hamid'in, şu anda Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Önceki doktorunun, gencin sağlık geçmişine ilişkin bilgileri yeni tedavi ekibine ilettiği açıklandı. Hamid'in mevcut sağlık tablosu nedeniyle ilik naklinin ciddi risk taşıdığı ifade edildi. Programda aktarılan bilgilere göre önümüzdeki birkaç yıl içerisinde nakil yapılması da tehlikeli olabilir. Naklin ne zaman ve hangi koşullarda gerçekleştirilebileceğine ilişkin kesin bir karar açıklanmadı.

İKİ YILDIR İLAÇLARINI KULLANAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Hamid'in sağlık mücadelesinde tedavi sürecine ilişkin bir başka ayrıntı da dikkat çekti. Genç hastanın, sağlık sigortası bulunmadığı için yaklaşık iki yıldır ilaçlarını düzenli kullanamadığı belirtildi. Tedavisinin aksamasının sağlık durumunu olumsuz etkilediği ifade edilirken ilaç tedavisine yeniden başlanmasının ve düzenli sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi. 

MÜGE ANLI'DAN HAMİD'İN ANNESİNE SERT TEPKİ

Hamid'in biyolojik babasını bulmak için verdiği mücadeleyi yakından takip eden Müge Anlı, yaşanan gecikmelere tepki gösterdi. Anlı, Hamid'in annesine seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Şu baba meselesi iki yıl önce halledilseydi, 'Hakime gideyim, savcıya gideyim' denmeseydi, Nihal Hanım, bu çocuk iyileşmiş olacaktı."

ANNESİ TUTUKLANMIŞ, DAYISI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hamid Yorulmaz, programda yaptığı açıklamalarda kök hücre nakline ihtiyaç duyduğunu belirterek biyolojik babasını bulmak istediğini anlatmıştı. Gencin "Ölmek istemiyorum" sözleri üzerine yayınlardaki açıklamalar ihbar kabul edilmiş, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Hamid'in annesi Nihal B. ile dayısı Mehmet Y. gözaltına alınmıştı. Nihal B., "çocuğun soybağını değiştirme" suçlaması kapsamında tutuklanmıştı. Mehmet Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Müge AnlıKan NakliMagazinSon Dakika

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