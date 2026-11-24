İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü yönündeki ihbar, bölgede tedirginliğe neden olurken ünlü şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli Tatlıses de yaşadığı korkuyu dile getirdi.

SARIYER'DE ASLAN ALARMI

Sarıyer'e bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde aslan gördüğünü öne süren bir kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olayın basına yansımasının ardından ünlü isimlerden de konuya ilişkin açıklamalar geldi.

"ÖNÜME ASLAN ÇIKACAK DİYE KORKUYORUM"

Yaşanan olay nedeniyle tedirgin olduğunu belirten Yasemin Şefkatli Tatlıses, otomobilinin direksiyonundan çektiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"Önüme aslan çıkacak diye korkuyorum ya, şaka gibi. Yani nerden kaçtı, nasıl kaçtı bilmiyorum ama biri evinde besleyecek zihniyetteyse umarım o da tespit edilip bulunur."

Tatlıses'in yaşadığı korkuyu anlattığı video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.