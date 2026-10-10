Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

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Ataşehir Belediyesi AK Parti\'ye geçti
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Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılması ve ardından Murat Güneş’in tutuklanmasıyla toplanan belediye meclisinde başkanvekilliği seçimi yapıldı. CHP ve Yeni Parti’nin katılmadığı oylamada AK Parti'nin adayı Serdar Orhan 18 oyla Ataşehir Belediye Başkanvekili seçildi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılması ve yerine seçilen Murat Güneş’in tutuklanmasının ardından toplanan Ataşehir Belediye Meclisi’nde başkanvekilliği seçimi yapıldı. CHP ve Yeni Parti'nin katılmadığı oylamada AK Parti’nin adayı Serdar Orhan yeni başkanvekili seçildi.

Ataşehir Belediyesi'nde idari ve hukuki süreçlerin ardından boşalan başkanvekilliği makamı için meclis sandık başına gitti. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in görevden uzaklaştırılması sonrasında göreve getirilen Murat Güneş’in de tutuklanmasıyla birlikte belediye meclisi yeni başkanvekilini belirlemek üzere olağanüstü toplandı.

MUHALAFET SEÇİME KATILMADI

Gerçekleştirilen meclis oturumuna CHP ve Yeni Parti grupları katılmama kararı aldı. Seçimlere AK Parti grubu meclis üyesi Serdar Orhan'ı aday göstererek girdi.

Serdar Orhan

ÜÇ TURDA DA 18 OY ALARAK SEÇİLDİ

Yapılan oylamada 3 tur boyunca sandık kuruldu. Her üç turda da AK Parti adayı Serdar Orhan 18 oy alırken, sandıktan 2 boş oy çıktı. Oylama sonucunda gerekli çoğunluğu sağlayan Serdar Orhan, Ataşehir Belediyesi'nin yeni başkanvekili oldu.

6 ÜYE AK PARTİ'YE GEÇİŞ YAPMIŞTI

Eylül ayının sonunda İstanbul Ataşehir Belediye Meclisi’nde CHP’li 6 üye, AK Parti’ye katılmıştı. 6 isim arasında yer alan Oğuz Sarul'un aynı zamanda İBB Meclisi’nde de görev yaptığı öğrenilmişti. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • jp7jknxq5y jp7jknxq5y:
    bu ülkede atanmışlara değil seçilmişlere yetki verdi Türk milleti o sandık gelecek elbet gücünü halktan almayan kimse o koltukta bu millet tutmaz 17 6 Yanıtla
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    halk ne istersen o olur deyip yonetime El koymak 1 0
  • sezaidurann10 sezaidurann10:
    Artık Türk siyaseti beni hiçççççç ilgilendirmiyor çünkü Herşeyde olduğu gibi kişi özgürlüğü ve siyasi Ahlak kalmadı malesef 11 2 Yanıtla
  • Ufuk BİR Ufuk BİR:
    Neden bu durumlar akp MHP ve hdp için geçerli değil ? 10 2 Yanıtla
  • Deniz cingöz Deniz cingöz:
    seçmen iradesine yansımaz insanları yanınıza çekebilirsiniz SEÇMENİ ÇEKEMEZSİNİZ şimdi belediyeye kendi adamlarını alacaklar seçim olur gerçek seçmenlerin kazandırdığı belediye başkanı bunları çıkarır sonra grev vay işçileri çıkartılar acaba başka ülkelerde bu millet vekili veya belediye başkanlarının satın alma opsiyonu ile transferleri varmı acaba? 5 2 Yanıtla
  • İhsan Kıraç İhsan Kıraç:
    Atatürk cüyük dediler chp yi parçaladılar. sonra başkalarına saldırıyorlar kemalide sırtından vurdular 0 0 Yanıtla
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