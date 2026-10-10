Maltepe\'de çöken binada yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi Adli Tıp\'tan alındı

Maltepe'de çöken binada yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi Adli Tıp'tan alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu yaşamını yitiren iki kardeşin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alındı. Kardeşlerin amcası, basın mensuplarının sorularına cevap verirken gözyaşlarını tutamadı.
MALTEPE'de 7 katlı binanın ilk 3 katının çökmesi sonucu hayatını kaybeden kardeşler Ahmet Muhammed İnan ile Zeynep İnan'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Amca Teyfik İnan basın mensuplarının sorularına cevap verirken gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: DHA
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