Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden merhum Nejat Uygur’un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin annesi Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tiyatro dünyasını yasa boğan usta isim, Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Aile Kabristanı’nda toprağa verildi.

Sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin akın ettiği törene, oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar’ın tarzı damga vurdu.

"DEKOLTE" TEPKİSİ

Uygur ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmayan İpek Tanrıyar, cenaze töreni için seçtiği kombiniyle kısa sürede gündeme oturdu. Tanrıyar’ın başörtüsü takmasına rağmen tercih ettiği göğüs dekolteli kıyafeti, sert şekilde eleştirildi.

"BAŞINI KAPATMIŞ AMA..."

Törenden yansıyan karelerin ardından sosyal medya kullanıcıları Tanrıyar’ın tarzına tepki gösterdi. Kıyafetin cenaze adabına uygun olmadığını savunan kullanıcılar, "Başını kapatmış ama dekolte vermiş", "Cenaze ortamına da mı saygı kalmadı?" ve "Sadece sade bir tişört giyip gelseydin bu kadar dikkat çekmezdi" şeklinde binlerce yorumda bulundu.