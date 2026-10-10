Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta tiyatrocu Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur son yolculuğuna uğurlanırken, cenazeye katılan ünlü sunucu ve oyuncu İpek Tanrıyar’ın kıyafet tercihi büyük tartışma yarattı.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden merhum Nejat Uygur’un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin annesi Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tiyatro dünyasını yasa boğan usta isim, Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Aile Kabristanı’nda toprağa verildi.

Sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin akın ettiği törene, oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar’ın tarzı damga vurdu.

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

"DEKOLTE" TEPKİSİ

Uygur ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmayan İpek Tanrıyar, cenaze töreni için seçtiği kombiniyle kısa sürede gündeme oturdu. Tanrıyar’ın başörtüsü takmasına rağmen tercih ettiği göğüs dekolteli kıyafeti, sert şekilde eleştirildi.

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı

"BAŞINI KAPATMIŞ AMA..."

Törenden yansıyan karelerin ardından sosyal medya kullanıcıları Tanrıyar’ın tarzına tepki gösterdi. Kıyafetin cenaze adabına uygun olmadığını savunan kullanıcılar, "Başını kapatmış ama dekolte vermiş", "Cenaze ortamına da mı saygı kalmadı?" ve "Sadece sade bir tişört giyip gelseydin bu kadar dikkat çekmezdi" şeklinde binlerce yorumda bulundu.

Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdıUsta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Müjdat Gezen'den Necla Uygur'un cenazesinde yürek burkan sözler: Sözünü tutmadıMüjdat Gezen'den Necla Uygur'un cenazesinde yürek burkan sözler: Sözünü tutmadı
İpek TanrıyarNecla UygurNejat UygurMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • g6nfnf8brr g6nfnf8brr:
    terbiyesiz 0 0 Yanıtla
  • g6nfnf8brr g6nfnf8brr:
    orp ne diycen kardeş 0 0 Yanıtla
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Düğmeyi iliklemeyi unutmuştur veya düğme kendiliğinden açılmıştır vs 0 0 Yanıtla
  • Bekir Yılmaz Bekir Yılmaz:
    Baş çok önemli, bazıları başını kapatınca dinin gereklerini yerine getirdiğini mi zannediyor acaba . Başı kapat diğer yerler fora. Kendini neden zorluyorsun ki, başınıda kapatma. 0 0 Yanıtla
    Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    Bunlar üstünü kapatıp altını açmışsın derler. Bazıları da üstünü kapatıp cebini açar baş örtüsünü yürüttüklerini gizlemek için kullanır Fatma ablalar gibi 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
Özgür Özel, Bakan Göktaş’ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasından özür diledi: Ama burada ikiyüzlülük var
Jackie Chan’ı yıllar sonra görenler şaşırdı İşte 72 yaşındaki hali Jackie Chan'ı yıllar sonra görenler şaşırdı! İşte 72 yaşındaki hali
Aziz Yıldırım, Real Madrid’in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro Aziz Yıldırım, Real Madrid'in yıldızı için kesenin ağzını açtı: Tam 30 milyon Euro
Arda Güler’den Montella’ya veda Arda Güler'den Montella'ya veda
Kırmızı kart gören Torreira’yı bekleyen büyük tehlike Kırmızı kart gören Torreira'yı bekleyen büyük tehlike
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri 7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
10:07
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
09:52
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Garip sesler duyduğu yere gitti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
09:18
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park’ta şok protesto Islıklarla çıktı
Galatasaraylı yıldıza RAMS Park'ta şok protesto! Islıklarla çıktı
09:16
45 yaş küçük kadınla evlenecekti Baklava almaya gidince olanlar oldu
45 yaş küçük kadınla evlenecekti! Baklava almaya gidince olanlar oldu
09:05
TFF’den Arda Turan bombası Milli Takım’ın başına geçebilir
TFF'den Arda Turan bombası! Milli Takım'ın başına geçebilir
08:56
Trump, Nidal Hasan’ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı
08:15
AK Parti’den sürpriz transfer sinyali Sırada bir büyükşehir var
AK Parti'den sürpriz transfer sinyali! Sırada bir büyükşehir var
07:38
Paşinyan’dan şaşırtan hareket Paylaşımındaki şarkıya bakın
Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın
02:20
İzmir’de Çeşme Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
İzmir'de Çeşme Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli tutuklandı
01:07
Yahşihan’da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
Yahşihan'da rüşvet soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı
22:46
7.7 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri
7.7 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 10:16:05. #.0.3#
SON DAKİKA: Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei