Ankara Etimesgut'ta anaokuluna ateş açan 5 şüpheli tutuklandı, silah çatıda bulundu - Son Dakika
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Ankara Etimesgut'ta anaokuluna ateş açan 5 şüpheli tutuklandı, silah çatıda bulundu

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Ankara Etimesgut\'ta anaokuluna ateş açan 5 şüpheli tutuklandı, silah çatıda bulundu
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 6 Ekim'de saat 02.45 sıralarında özel bir anaokuluna silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan silah bir evin çatısında ele geçirildi, okulun kapısına 4 mermi isabet etti.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde gece özel bir anaokuluna silahla ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan silah ise bir evin çatısında ele geçirildi.

Olay, 6 Ekim'de saat 02.45 sıralarında Etimesgut ilçesi Şeker Mahallesi 1407. Cadde'de meydana geldi. Bir özel anaokuluna kapalı olduğu gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Sabah okula gelen personel, kapıya 4 mermi isabet ettiğini fark etti. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında boş kovan buldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay öncesi ve sonrasına ait kamera görüntüleri ile araç hareketleri ve güzergahları incelendi. Saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri, olayda kullanılan araç ve silahla bağlantıları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Çalışmalarda silahla ateş eden B.T., olay sırasında aracı kullanan H.D., araçta bulunan M.A.K. ile azmettirici oldukları değerlendirilen G.Ç. ve S.M. yakalandı. Operasyonda olayda kullanılan silah da bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
EtimesgutGüvenlik3. Sayfa6 EkimAnkaraGüncelSon Dakika

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